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    У понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ

    ЄС посилює санкції проти Росії - У понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ
    ЄС посилює санкції проти Росії

    ЄС заборонить інвестиції в російський енергетичний сектор

    У понеділок, 14 березня, посли Євросоюзу можуть узгодити четвертий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

    Санкції проти РФ торкнуться заборон на експорт предметів розкоші та нових інвестицій ЄС в російський енергетичний сектор.

    «Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС щодо Росії. Вони дадуть зелене світло завтра опівдні. Містить у собі такі заходи, як збільшення лістингу, заборона на експорт предметів розкоші та нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза», - повідомив Йозвяк

    Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

    Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

    Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.

    Теги: ЄС Росія санкції війна Україна #stoprussia
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    У понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ