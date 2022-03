У понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ

У понеділок, 14 березня, посли Євросоюзу можуть узгодити четвертий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Санкції проти РФ торкнуться заборон на експорт предметів розкоші та нових інвестицій ЄС в російський енергетичний сектор.

«Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС щодо Росії. Вони дадуть зелене світло завтра опівдні. Містить у собі такі заходи, як збільшення лістингу, заборона на експорт предметів розкоші та нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза», - повідомив Йозвяк

EU ambassadors today discussed the EU's 4th sanctions package on #Russia. they will green light it tomorrow at midday. includes measures such as more listings, ban on export of luxury goods and new EU investment in Russian energy sector & an import ban on steel and iron. #Ukraine