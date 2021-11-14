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    Останнє випробування Меркель

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Німеччині зараз важко - Останнє випробування Меркель
    Німеччині зараз важко
    фото з відкритих джерел

    Путін поспішає і діє з розмахом, поєднуючи газовий шантаж із прикордонним конфліктом та потужною пропагандою

    Мовою оригіналу

    Германии сейчас тяжело. С одной стороны, она должна выступать в беларусско-польском пограничном конфликте, как член НАТО, на стороне Польши , а не Лукашенко. Тем более, что штурмующие границу мигранты хотят в Германию, а не Польшу. С другой стороны, Германия имеет особые отношения с Путиным, с которым Меркель удобнее иметь дело , чем с Варшавой, которая сейчас не скрывает своих националистических настроений и критики ЕС.

    Польша возмущена равнодушием Берлина, который рассуждает о гуманитарных ценностях и мигрантах, и ничего не делает, чтобы забрать себе желающих попасть в Германию. А Путин «опускает» врио канцлера Меркель до уровня контактера непризнанного Европой президента Беларуси Лукашенко и пугает Берлин размещением российских войск на польско-беларусской границе.

    Таким образом Кремль решает сразу три задачи: давит на ЕС, окружает Украину своими войсками, подготавливает Минск к аншлюсу и референдуму об объединении Беларусси с Россией.

    Путин спешит и действует с размахом, сочетая газовый шантаж с пограничным конфликтом и мощной пропагандой, справедливо рассчитывая на традиционную пассивность Европейского сообщества, и слабость евроатлантических связей ЕС с США. Многолетний опыт минского переговорного процесса и переговоров в стиле «нормандского формата» убедил Путина ,что Европа боится и разучилась решать конфликты, предпочитая терять, и выжидать «лучших времен».

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Білорусь Ангела Меркель Путін біженці
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    Останнє випробування Меркель