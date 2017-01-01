Протести в Ірані: Росії тепер доведеться виконувати брудну роботу в Сирії
- Сьогодні, 16:34
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Розсилка
Для Кремля, агресивна зовнішня політика замінює будь-яку внутрішню політику
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В Иране массовое восстание против чудовищной коррупции властей, засилья мулл и нищеты. А в Украине - Новый год и все ждут праздничного, новогоднего выступления президента Украины, с пожеланием еще более лучшей жизни в новом 2018 году. И уже не знаешь, кем гордится, а кого жалеть - иранцев или украинцев.
В геополитическом плане, чем бы ни закончились кровавые события в Иране, Тегерану придется переключить свое внимание с внешнеполитических планов в Сирии на внутриполитические, сугубо иранские проблемы. В свою очередь, это резкое изменение политики Ирана заставит Кремль выполнять ту «грязную работу» на Ближнем Востоке, которую за него делали иранские войска и спецслужбы или отказаться от поддержки президента Асада и удержания Сирии в своей орбите.
А, так как для Кремля, агрессивная внешняя политика заменяет любую внутреннюю политику, а «картина» в российских СМИ важнее рациональных политических стратегий, то президенту Путину, перед выборами, опять придется выбирать. Либо попытаться обострить военно-политическую обстановку на Донбассе в свою пользу или начать новую внешнеполитическую авантюру, например в Ливии.
Джерело: блог Віктора Небоженка