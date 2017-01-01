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    Думки вголос

    Протести в Ірані: Росії тепер доведеться виконувати брудну роботу в Сирії

    Для Кремля, агресивна зовнішня політика замінює будь-яку внутрішню політику
    Мовою оригіналу В Иране массовое восстание против чудовищной коррупции властей, засилья мулл и нищеты. А в Украине - Новый год и все ждут праздничного, новогоднего выступления президента Украины, с пожеланием еще более лучшей жизни в новом 2018 году. И уже не знаешь, кем гордится, а кого жалеть - иранцев или украинцев. В геополитическом плане,
    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 16:34
    • Розсилка
    <span>Протести в Ірані</span>
    Протести в Ірані

    Для Кремля, агресивна зовнішня політика замінює будь-яку внутрішню політику

    Мовою оригіналу

    В Иране массовое восстание против чудовищной коррупции властей, засилья мулл и нищеты. А в Украине - Новый год и все ждут праздничного, новогоднего выступления президента Украины, с пожеланием еще более лучшей жизни в новом 2018 году. И уже не знаешь, кем гордится, а кого жалеть - иранцев или украинцев.

    В геополитическом плане, чем бы ни закончились кровавые события в Иране, Тегерану придется переключить свое внимание с внешнеполитических планов в Сирии на внутриполитические, сугубо иранские проблемы. В свою очередь, это резкое изменение политики Ирана заставит Кремль выполнять ту «грязную работу» на Ближнем Востоке, которую за него делали иранские войска и спецслужбы или отказаться от поддержки президента Асада и удержания Сирии в своей орбите.

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    А, так как для Кремля, агрессивная внешняя политика заменяет любую внутреннюю политику, а «картина» в российских СМИ важнее рациональных политических стратегий, то президенту Путину, перед выборами, опять придется выбирать. Либо попытаться обострить военно-политическую обстановку на Донбассе в свою пользу или начать новую внешнеполитическую авантюру, например в Ливии.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Сирія Іран Путін Азія
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