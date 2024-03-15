Сенс безсенсових виборів у РФ

«Одразу після цих формальних виборів путінська пропаганда доводитиме, що ці вибори в Росії – приклад демократії під час війни»

Путін хоче показати, що населення Росії підтримує війну, а не відкидає її

Проводячи ці абсурдні вибори, Путін, насправді, вирішує відразу кілька завдань. По-перше, Путін показує правлячій групі, своєму оточенню, що їм не слід сподіватися на Наступника або на еволюцію і політичний транзит режиму абсолютної влади Путіна.

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Влада в Росії, як і війна проти України, залишається в руках Путіна до його смерті.

По-друге, вічні перевибори до 2036 року – це плебісцит його війни з Україною. Путін хоче показати, що населення Росії підтримує війну, а не відкидає її. Люди готові і далі терпіти, і жертвувати своїми життями заради агресивних планів Путіна.

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По-третє, рутина фальшивих перевиборів Путіна збігається зі страшною рутиною війни і свідчить про згасання політичного життя в Росії. Водночас проведення формальних перевиборів на безальтернативній основі під час реальної війни створює ілюзію нормальності політичного життя в Росії. Перманентна уповільнена війна стає нормою життя російської держави.

Ба більше, одразу після цих формальних виборів путінська пропаганда доводитиме, що ці вибори в Росії – приклад демократії під час війни, а от Україна ніяк не може зважитися на такі самі вибори під час війни. Ця демагогія буде центром кремлівських ІПСО протягом усього року.

По-четверте, Путін відучує громадян Росії від виборів як форми політики і способу легітимації його абсолютної влади.