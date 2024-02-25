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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії

glavcom.ua
Трамп може перетворити НАТО на недієздатну та слабку організацію
фото: EPA

Трамп зацікавлений не в перемозі, а в поразці України

Сьогодні США здають Україну, а завтра – Тайвань.

І в тому, і в іншому випадку, логіка американських консервативних ізоляціоністів однакова проста, без складнощів сучасного світу. По-перше, Тайвань та Україна знаходяться за тисячі кілометрів від кордонів США і від них не залежить безпека США. По-друге, Тайвань – частина Китаю, тому рано чи пізно Тайвань потрапить до рук Пекіна, а США програють чергову війну, особливо. Китаю. Те саме про Україну – це зона впливу Росії, а не США чи Європи, тому у путінської Росії, зрештою, завжди буде більше сил захопити Україну, ніж у США захистити Україну.

Бурхливим та неприємним джерелом цих геополітичних тез є колишній президент Трамп та вірна йому консервативна частина республіканської партії – МАГА.

Трамп не випадково хвацько обіцяє віддати Росії Україну «за три дні». Те, що не зумів зробити Путін з Україною силою «за три дні», Трамп сподівається зробити за рахунок інтересів України та Європи за дуже короткий термін. Те, що не зумів зробити Путін своїм ультиматумом взимку 2021 року з вимогою до Заходу залишити Україну та відкотиться за кордони 1996 року, зможе зробити Трамп, перетворивши НАТО на недієздатну та слабку організацію.

Трамп майже не приховує, що його «антиукраїнство» тримається не лише на ненависті Путіна до України, а й на бажання «заробити» на поразці України. Його нещодавня пропозиція обміняти природні ресурси України в обмін на американський ленд-ліз говорить про те, що Трамп зацікавлений не в перемозі, а в поразці України. Бо домовитися з Путіним про поділ українських корисних копалин Трампу буде простіше, ніж добитися від України, що б'ється.

Якщо Трампу вдасться «згодувати» Росії, ослаблену війною та зрадою Україну, то той самий фокус він повторить із Тайванем, передавши без опору острів Китаю.

Такими рішеннями наївний Трамп сподівається швидко помиритись з Китаєм та Росією – зробити світ щасливим, а себе лауреатом Нобелівської премії миру. Це ілюзія – з тієї хвилини, як тільки Росія «отримає» Україну, а Китай – Тайвань, глобальний Альянс Росія-Китай почне переділ світу на свою користь, а для США настане кошмарне життя.

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Джерело
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Теги: росія Китай путін Тайвань Дональд Трамп США

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