Демократи шукають нову силу після виходу Байдена з виборів
Байден пішов – розпочався серіал
Звісно, це страшний удар по виборчій кампанії демократів. Але це зітхання полегшення для мільйонів виборців демократичної партії, які вже були розгублені. Політична невизначеність змінилася раціональним, але ризикованим рішенням.
Гарріс – це неповноцінна заміна Байдену, але демократам уже не доводиться обирати. Часу та сил у демократів дуже мало. Наразі все залежить від того, хто буде віцепрезидентом.
Якщо цей політик-демократ буде слабшим за Байдена і ще слабшим за Гарріс, то відхід Байдена буде подвійною помилкою і поразкою демократів на виборах. У порівнянні, якщо сильному кандидату від республіканської партії Трампу можна було обирати слабкого та невідомого кандидата у президенти – Венса, який мав хороше минуле, але невідоме майбутнє, то демократам треба різко збільшувати політичну вагу Гарріс.
Тепер, після відходу Байдена, щоб не витворяв Трамп, він впевнений у своїй перемозі і республіканці можуть розслабитися. Їм здається, що перемога на виборах президента вже в кишені. Але якщо демократи оберуть сильного партнера для Гарріс у ролі віцепрезидента, то шанси на перемогу ще є.
Швидше за все, справа вже не у політиці, а у культурі. Американці виховані Голлівудом на серіалах, у яких завжди є епіцентр подій, що стрімко веде до розв'язки і тут можлива будь-яка сенсація. До кінця успішного серіалу «чорні та білі лебеді» кидаються по сцені і ніхто не може передбачити, чим закінчиться остання серія. Натомість глядачі задоволені.
Інакше кажучи, демократам після Байдена треба знайти свіжу сильну політичну фігуру, перетворити її на кандидати на віцепрезидента, а потім, граючи на незвичайності, сенсаційності ситуації та новизні політика, «продати» її виборцям, особливо тим, хто не хотів ні Байдена, ні Трампа. А таких зараз у США мільйони.
Коментарі — 0