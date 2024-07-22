Демократи шукають нову силу після виходу Байдена з виборів

Байден пішов – розпочався серіал

Звісно, ​​це страшний удар по виборчій кампанії демократів. Але це зітхання полегшення для мільйонів виборців демократичної партії, які вже були розгублені. Політична невизначеність змінилася раціональним, але ризикованим рішенням.

Гарріс – це неповноцінна заміна Байдену, але демократам уже не доводиться обирати. Часу та сил у демократів дуже мало. Наразі все залежить від того, хто буде віцепрезидентом.

Якщо цей політик-демократ буде слабшим за Байдена і ще слабшим за Гарріс, то відхід Байдена буде подвійною помилкою і поразкою демократів на виборах. У порівнянні, якщо сильному кандидату від республіканської партії Трампу можна було обирати слабкого та невідомого кандидата у президенти – Венса, який мав хороше минуле, але невідоме майбутнє, то демократам треба різко збільшувати політичну вагу Гарріс.

Тепер, після відходу Байдена, щоб не витворяв Трамп, він впевнений у своїй перемозі і республіканці можуть розслабитися. Їм здається, що перемога на виборах президента вже в кишені. Але якщо демократи оберуть сильного партнера для Гарріс у ролі віцепрезидента, то шанси на перемогу ще є.

Швидше за все, справа вже не у політиці, а у культурі. Американці виховані Голлівудом на серіалах, у яких завжди є епіцентр подій, що стрімко веде до розв'язки і тут можлива будь-яка сенсація. До кінця успішного серіалу «чорні та білі лебеді» кидаються по сцені і ніхто не може передбачити, чим закінчиться остання серія. Натомість глядачі задоволені.

Інакше кажучи, демократам після Байдена треба знайти свіжу сильну політичну фігуру, перетворити її на кандидати на віцепрезидента, а потім, граючи на незвичайності, сенсаційності ситуації та новизні політика, «продати» її виборцям, особливо тим, хто не хотів ні Байдена, ні Трампа. А таких зараз у США мільйони.