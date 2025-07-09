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Віталій Кулик Політичний експерт

Чому Молдова забула про Україну в ЄС?

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Кишинів раптом «забув» про пакетний вступ до ЄС з Україною?

Нещодавно мій колега Володимир Цибулько зробив огляд візиту президента Молдови Маї Санду в Польщу, де згадав про те, що офіційний Кишинів під час початку процедури переговорів з Брюсселем про вступ до Євросоюзу раптом «забув» про пакетний вступ до ЄС з Україною.

Нагадаю, що саме дякуючи Україні Молдова в тому пакеті у свій час опинилася. Я читав кілька текстів деяких журналістів, які наперед виправдовували руйнування пакету євроінтеграції Україна-Молдова. Проте, війна Росії проти України не є приводом, щоб розірвати цей пакет – навпаки, він дає нам шанс на прискорення вступу до ЄС. Але молдовська сторона забуває про стратегічне партнерство і за замовчуванням погоджується на пропозицію деяких єврочиновників залишити Україну за дужками до «кращих часів».

Електоральна ситуація в Молдові вкрай складна. Санду виграла вибори в 2024 році тільки за рахунок діаспори, тому і зараз поїхала в Польщу, а потім в інші країни, щоб агітувати діаспору її підтримати. Як зазначають соціологічні опитування (зокрема, IMAS), 50% респондентів вважають, що Санду майже не виконала обіцянки щодо поліпшення управління. Лише 32% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, тоді як 60% стверджують, що Молдова рухається неправильним шляхом. Це поза всякими сумнівами означає кризу курсу президентки Санду.

Компанія IData дає пропрезидентській партії PAS (Партія Дії та солідарності) 27%. Проте цього недостатньо, щоб сформувати однопартійну більшість в парламенті. Як вірно зазначає Віталій Андрієвський, партія Санду явно не на злеті і для розширення своєї електоральної базі була змушена шукати лідерів думок серед «селебретіс», щоб хоч якось втримати електорат.

Ще однією проєвропейською силою є блок Împreună (Разом). Це колишні соратники Маї Санду, що відкололися від її команди. Санду взагалі не надто переймалася політичними партнерами й діяла методом випаленої землі, не залишаючи навколо себе і у власній ніші жодного притомного політика, який би зберіг нормальні відносини з нею. Але після виходу з блоку Împreună партії «Ліга міст та громад» (LOC) шансів у нього не надто багато…

Ще однією умовно центристською силою є блок «Альтернатива» на чолі з екс-кандидатом в президенти Молдови Олександром Стояногло. Я трохи знав його особисто в минулі роки… Попри те, що Стояногло був кандидатом від соціалістів й подавався в Україні як проросійський кандидат-опонент Санду, він досить поміркований та орієнтований більше на «молдованізм» на противагу «румунізму» Санду.

Загалом електоральне моделювання показує, що Маї Санду та PAS не вдасться зберегти владу та втримати більшість в парламенті. Нагадаю, що Молдова є парламентсько-президентською республікою, де все вирішує більшість в парламенті та уряд.

Що ж стосується зовнішньополітичних тем, то очевидно Санду хоче прискорити вступ Молдови в ЄС і готова нехтувати партнерськими зобов’язаннями перед Україною – в даному випадку про членство в ЄС. Проте будь-яка ефективна конфігурація (політична чи без пекова) в цій частині Європи неможлива без України. Ми залишаємося системоутворюючим фактором як євроінтеграції цього регіону, так і побудови майбутньої системи регіональної безпеки. Без України Молдова не зможе ані вирішити проблему Придністров’я, ані банально забезпечити себе газом чи завантажити свій порт в Джурджулештах, який ми їм подарували.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Молдова Майя Санду Європейський союз Україна

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