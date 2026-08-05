Головна Думки вголос Віталій Кулик
search button user button menu button
Віталій Кулик Політичний експерт

Бідність стає новим фронтом війни в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Війна переписує соціальну карту України

Війна змінює не лише лінію фронту, а й соціальну структуру України. Якщо перші роки повномасштабного вторгнення головним викликом було фізичне виживання країни, то сьогодні дедалі очевидніше постає інший фронт – боротьба з бідністю та нерівністю.

Нові соціально-економічні дані демонструють тривожну тенденцію: Україна стрімко рухається до моделі суспільства з високою концентрацією доходів і масштабною бідністю. За оцінками, індекс Джині зріс до 0,50, а рівень бідності, якщо рахувати за фактичним прожитковим мінімумом, сягнув майже 38% населення. Це означає, що війна дедалі більше стає каталізатором соціального розшарування, а не лише економічного виснаження. Якщо сьогодні не зробити боротьбу з бідністю одним із ключових пріоритетів державної політики, після війни Україна ризикує отримати не лише зруйновану інфраструктуру, а й суспільство з хронічно закріпленою нерівністю, вродженою бідністю, інституційною кризою та відчуженням основних мас від спільного надбання.

Особливо небезпечним є те, що стара соціальна картина України виявилася статистичною ілюзією.

На цьому тлі особливо загрозливо виглядає політична безпорадність. Більшість українських політичних сил продовжують працювати мовою загальних декларацій: «економічне зростання», «відновлення», «реформи», «європейський вибір», «цифровізація». В політикумі домінує вульгарне праве лібертаріанство чи ліберальна лате-політкультура «шампанської еліти». Вони не відмовляються від концепту наздоганяючого розвитку і незупиняючись руйнують залишки соціальної держави в Україні.

Після завершення війни Україна конкуруватиме не лише за інвестиції, а й за власних громадян. Саме тому Україні дедалі більше потрібна не чергова виборча технологія, а дискурсивна політична сила з цілісним політико-економічним баченням розвитку. Вона повинна запропонувати новий суспільний договір, у центрі якого стоятиме людина, а не абстрактні макроекономічні показники. Така політика має говорити про справедливий розподіл ресурсів, модернізацію соціальної держави, прогресивні механізми оподаткування, розвиток соціального житла, підтримку праці, інвестиції у людський капітал і зменшення нерівності як передумову економічного розвитку.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інвестиції війна політика населення економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерновий експорт живить залізничні перевезення та доходи десятків компаній, додає Джаши
Власник групи Trans-Oil: Наші інтереси з українськими аграріями збігаються
3 серпня, 14:15
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
29 липня, 12:44
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
27 липня, 21:34
«Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ
У Кірові атаковано «Авіатек»: яке значення має підприємство для армії РФ
24 липня, 07:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 201 танк
Втрати ворога станом на 24 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 липня, 06:57
Мадяр розповів про нові ураження російських суден
Сили оборони за дві доби уразили 13 російських суден (відео)
22 липня, 11:41
Росія знищила квартиру Михайла Висоцького
Відомий вчений, квартиру якого знищила ракета, отримає нове житло. Названо ім'я благодійника
15 липня, 19:29
Путін продовжує демонструвати готовність вести бойові дії
Чому Путін не зупиняє війну: NYT назвав головну причину
12 липня, 20:05
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
11 липня, 10:46

Віталій Кулик

Бідність стає новим фронтом війни в Україні
Бідність стає новим фронтом війни в Україні
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
Справжня причина «картонної революції»
Справжня причина «картонної революції»
Чому Молдова забула про Україну в ЄС?
Чому Молдова забула про Україну в ЄС?
Боротьба за АОЗ та бюджет у 300 мільярдів: міфи та «спростування»
Боротьба за АОЗ та бюджет у 300 мільярдів: міфи та «спростування»
Війна в Гаяні. Венесуельське завтра та китайська гра
Війна в Гаяні. Венесуельське завтра та китайська гра

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua