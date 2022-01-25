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    В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири

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    Незаконну багатоповерхівку збудували на вулиці Варшавська, 22 - В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири
    Незаконну багатоповерхівку збудували на вулиці Варшавська, 22
    фото: lun.ua

    ЖК «Варшава Хоум» спорудили без дозволів на місці старовинного одноповерхового будинку

    Касаційний адміністративний суд Верховного суду підтвердив необхідність знесення незаконної 6-поверхівки на вул. Варшавській, 22 у Львові. Про це повідомляє zaxid.net.

    На місці старого одноповерхового будинку забудовник незаконно збудував шестиповерховий житловий будинок та розпродав квартири, на які нові власники уже встигли оформити право власності.

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    В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири
    В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири
    фото: lun.ua

    У 2014 році ГО «Наше ідеальне місто» отримало від Львівської міськради в оренду земельну ділянку площею 0,03 гектара й почало зводити самобуд. Львівська Інспекція архбудконтролю оштрафувала забудовника й зобов’язала знести поверх.

    Натомість ГО збудувала ще три поверхи. Інспекція знов оштрафувала забудовника й зобов’язала знести незаконні поверхи, а також подала до суду.

    На той час забудовник встиг розпродати всі 16 квартир, й нові власники оформили право власності. Квартири продавали майже по 20 тисяч гривень за квадратний метр.

    Засновники обслуговуючого кооперативу «Варшава Хоум» – Олександр Буряк з Борисполя та львів’яни Дмитро Вознічка й Мирон Кульчицький – також будують житлові будинки «Вілла Варшава» та «Престиж Умань», обидва також без дозвільних документів.

    Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на житло. Протягом 2021 року новобудови подорожчали на 16,7%, а на вторинному ринку ціна піднялась на 18,4%.

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    Раніше стало відомо, наскільки подорожчає заміська нерухомість у 2022: прогноз експертів.

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    Теги: суд нерухомість Львів житло будинок місто
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    В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири