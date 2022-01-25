В Україні суд дозволив знести багатоповерхівку, в якій вже продали квартири

ЖК «Варшава Хоум» спорудили без дозволів на місці старовинного одноповерхового будинку

Касаційний адміністративний суд Верховного суду підтвердив необхідність знесення незаконної 6-поверхівки на вул. Варшавській, 22 у Львові. Про це повідомляє zaxid.net.

На місці старого одноповерхового будинку забудовник незаконно збудував шестиповерховий житловий будинок та розпродав квартири, на які нові власники уже встигли оформити право власності.

У 2014 році ГО «Наше ідеальне місто» отримало від Львівської міськради в оренду земельну ділянку площею 0,03 гектара й почало зводити самобуд. Львівська Інспекція архбудконтролю оштрафувала забудовника й зобов’язала знести поверх.

Натомість ГО збудувала ще три поверхи. Інспекція знов оштрафувала забудовника й зобов’язала знести незаконні поверхи, а також подала до суду.

На той час забудовник встиг розпродати всі 16 квартир, й нові власники оформили право власності. Квартири продавали майже по 20 тисяч гривень за квадратний метр.

Засновники обслуговуючого кооперативу «Варшава Хоум» – Олександр Буряк з Борисполя та львів’яни Дмитро Вознічка й Мирон Кульчицький – також будують житлові будинки «Вілла Варшава» та «Престиж Умань», обидва також без дозвільних документів.

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