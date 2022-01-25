Кияни на добу залишаться без води: адреси

Холодної води не буде 25 та 26 січня

Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи

У Києві через проведення запланованих ремонтних робіт з 25 та 26 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Про це повідомили «Київводоканал».

З 08:00 25 січня до 06:00 26 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

вул. Ак. Корольова, 9, 11

З 08:45 до 18:00 25 січня тимчасово не буде водопостачання за адресами:

вул. Столятова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39

вул. Байкальська, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9

З 09:00 до 19:00 26 січня тимчасово не буде водопостачання за адресою:

вул. Автозаводська, 43

вул. Дубровицька, 10

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Прорізній 24 січня прорвало трубу. Вода била з-під люка і затоплює доріжку та тротуар.

До слова, у Києві з 18 на 19 січня відключали холодне водопостачання на кількох вулицях.