Ритуал, який варто застосовувати до українських політиків

Володимир Литвин Ексголова Верховної Ради

Володимир Литвин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У багатьох сучасних українських політиків не вистачає того, що обмацують при інтронізації нового папи

Серед священних ритуалів, що супроводжують інтронізацію Папи Римського, деякі пов’язані з цікавими історіями і таємницями.

Серед них так зване «обмацування»: новий папа сідає на стілець з отвором у центрі, куди звисають його геніталії. Після цього наймолодший кардинал обмацує їх та проголошує: «У нього два яєчка, і вони добре тримаються». Почувши це, кардинали вигукують: «Слава Господу!».

За словами історика М.Опавського (жив у ХIII столітті, написав книгу «Хроніка пап та імператорів», що охоплювала період до 1276 року), ця традиція сходить до 859 року. Папа Іоанн VIII, який очолив церкву двома роками раніше, славився неземною красою. Проте ніколи не користався нею для зваблення дівчат, оскільки тримав обітницю цнотливості та був прекрасним священнослужителем.

Під час одного із святкувань вознесіння Ісуса Христа Папа вирішив приєднатись до віруючих, осідлав свого мула, і процесія рушила через Рим.

Натовп прагнув зблизька споглядати Папу, отримати благословення, доторкнутися до святості. Деякі жінки втрачали свідомість від його краси.

Але раптом трапилось неочікуване – Папа впав на землю та почав кричати, тримаючись за живіт.

Кинувшись на поміч, люди побачили, що Папа народжує дитину.

Отямившись, натовп почав усвідомлювати, що насправді Папа – це жінка і вже мати. Віруючі й кардинали забили до смерті Папу-жінку та її дитину.

З’ясувалось, що вона була англійкою, народилась у Німеччині, навчалась в Афінах, а в Римі приєдналась до Церкви як чоловік. Була висунута на посаду Папи Римського після смерті Лева IV у 857 році, очолювала Церкву два роки, п’ять місяців та чотири дні.

Щоб щось подібне не повторилось, Папа Пій V зробив обов’язковим ритуал огляду нового папи.

Повчальна історія! Зокрема, для нашого українського сьогодення. Адже у багатьох сучасних українських політиків, образно кажучи, не вистачає того, що обмацують при інтронізації нового папи. Зате надмір неприхованої манірності. Звідси – й результати їх діяльності. Точніше – відсутність таких, приниження країни валом скандалів, дуркуватих рішень та дитячості в державних справах. А головне – відсутність елементарної відповідальності перед тими, кому беруться служити.

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