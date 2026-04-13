«Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і НАТО». Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і НАТО». Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах
Лідер партії «Тиса» (по центру) оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини
фото: Getty Images

Основним пріоритетом Мадяра та його політсили буде відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків

Глава опозиційної партії «Тиси» Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині заявив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на промову угорського політика.

Петер Мадяр заявив, що з приходом до влади «Тиси» Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і Північноатлантичному альянсі, та відновить дружні зв’язки із сусідами у Центрально-Східній Європі, зокрема Польщею. «Угорщина знову буде надійним союзником, представляючи угорські інтереси – тому що наше місце було, є і буде у Європі», – сказав він.

Мадяр повідомив, що хоче відновити, зміцнити та можливо розширити співпрацю у межах «Вишеградської четвірки». «Перша дорога буде вести до Польщі, друга – до Відня, третя – до Брюсселя, щоб повернути європейське фінансування», – зазначив він.

Раніше в інтервʼю газеті Népszava політик стверджував, що йому доведеться сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, однак «друзями вони не стануть».

«Ані географічне положення Росії, ані Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність також залишиться ще на деякий час. Потрібно посилювати диверсифікацію, але це не відбувається з дня на день. Якщо буде потрібно, ми будемо вести переговори, але друзями не станемо», – казав він.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Раніше Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

