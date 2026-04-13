Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Перемога Мадяра задає новий тренд в Європі, однак є нюанси

Значення цієї перемоги виходить далеко за межі Угорщини
фото: Reuters

Чи стане перемога Мадяра початком проєвропейського тренду в Європі?

У неділю 12 квітня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з розгромним рахунком програв парламентські вибори своєму опоненту, лідеру партії «Тиса» Петеру Мадяру, віддавши останньому конституційну більшість голосів.

Орбан зробив центром своєї передвиборчої кампанії ворожість до України та орієнтацію на Росію. Угорці відповіли дружнім «ні». Основним гаслом партії «Тиса» став лозунг Угорської революції 1956 року – «росіяни, йдіть додому».

Орієнтація Орбана на підтримку Москви стала його стратегічною помилкою. Не допомогли ні спекуляції на питанні російських енергоресурсів, ні дистанціювання від російсько-української війни, ні відверта підтримка з боку американського Президента Дональда Трампа.

Значення цієї перемоги виходить далеко за межі Угорщини. Вона вибиває один з ключових каменів у праворадикальному крилі ЄС, яке останніми роками посилювалося у багатьох європейських країнах. Це задає новий тренд в Європі – орієнтації на Європу.

Чи підхоплять цей тренд в інших державах-членах – покаже час і успіх нової політики Будапешта. Боротьба з внутрішньополітичними зловживаннями і нормалізація відгуку Угорщини на запит «свій-чужий» дає можливість новому уряду отримати раніше заблоковані кошти ЄС. Цей ресурс може бути використаний для отримання швидкого економічного ефекту.

Звичайно, у разі підтвердження новим керівництвом Угорщини тих цінностей, на яких базувалася передвиборча програма «Тиси».

Чи означає перемога Мадяра те, що Україна автоматично отримає всі преференції в Євросоюзі, які раніше блокувалися Орбаном, як в плані фінансової підтримки, так і початку офіційних переговорів про членство ? Сподіваємося, але процес може бути не таким стрімким і прямолінійним.

Активна антиукраїнська інформаційна кампанія попереднього уряду мала певний вплив на угорське суспільство, з чим Мадяр буде змушений рахуватися.

Згідно з опитуванням аналітичного центру Policy Solutions, проведеним восени 2025 року, половина угорців вважає Україну небезпечною для Угорщини; 64 відсотки виступають проти вступу України до ЄС, а 74 відсотки вважають, що угорський уряд не повинен надавати фінансову допомогу Києву.

У своїй передвиборчій боротьбі лідер «Тиси» це враховував і максимально уникав української тематики. Проте, як в Києві, так і в Брюсселі сподіваються, що орієнтація Мадяра на Євросоюз зробить вирішення питань, пов’язаних з Україною, значно простішим.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр вибори Україна Європейський Союз

