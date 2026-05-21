Трамп іде назустріч Путіну: США почали демонтаж східного флангу НАТО

Вашингтон скорочує військову присутність у Польщі

У Варшаві намагаються мінімізувати наслідки фактично зірваної ротації американських військових у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький телефонував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, до Варшави прямує заступник начальника Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Крістофер Махоні, а керівники міністерства оборони Польщі вирушають до Пентагону.

Головне – і у Варшаві, і у Вашингтоні намагаються зробити вигляд, що не відбулося нічого неординарного, що йдеться про планові заходи, і що лист, у якому повідомлялося про скасування ротації, просто загруз у чиїйсь секретній скриньці.

Виглядає все це досить незграбно. Практично очевидно, що міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет вирішив скоротити американську присутність у Польщі. І не просто у Польщі – американську присутність у Європі загалом.

Але в Польщі це сприймається тим болісніше, що країна завжди претендувала на роль найкращого союзника Сполучених Штатів, а попередній президент Анджей Дуда навіть збирався назвати американську базу в країні на честь Дональда Трампа під час першого терміну чинного американського президента в Овальному кабінеті.

Ну і звісно, Польща, на відміну від своїх західних сусідів, відчуває себе буквально на передовій російсько-української війни. І могла б розраховувати на більш уважне ставлення з боку Пентагону.

Але в тому й фокус, що в Пентагоні не бажають, щоб Сполучені Штати були присутні на цій передовій, і намагаються втілити в життя химерну ідею Дональда Трампа про можливість завершення війни шляхом зменшення західної присутності та американської залученості.

Тому скорочення й могли розпочатися саме з Польщі.

Варто нагадати, що наприкінці 2021 року, коли в Росії вже повним ходом ішли приготування до війни проти України, міністерство закордонних справ Російської Федерації розіслало до Держдепартаменту та до зовнішньополітичних відомств інших країн – членів НАТО листа, в якому вимагало так званих гарантій безпеки для Росії.

І не лише обіцянки того, що колишні радянські республіки – насамперед Україна і Грузія – ніколи не стануть членами НАТО, але й виведення з територій країн, які вже приєдналися до альянсу після 1997 року, новітніх озброєнь

По суті, президент Путін вимагав від Вашингтону відновлення сфери впливу Росії у вигляді сфери впливу колишнього Радянського Союзу до 1991 року.

Тоді американська адміністрація, звичайно, не погодилася з цими зухвалими вимогами, хоча й запропонувала Москві розпочати переговори про гарантії безпеки у Центральній і Східній Європі.

Але іноді виникає враження, що коли Трамп говорить, що за його президентства російсько-українська війна ніколи б не почалася, він має на увазі, що із задоволенням задовольнив би ці вимоги Путіна.

Нинішня ідея зі скасуванням ротації може бути просто кроком у заданому напрямку – у напрямку тих самих «гарантій безпеки», яких Москва вимагала від Вашингтону ще у 2021 році.

У Пентагоні можуть вважати, що таким чином американська позиція не послаблюється, а навпаки посилюється – бо адміністрація Трампа демонструє готовність іти назустріч бажанням Путіна, і тому він може завершувати війну, задовольнивши свої геополітичні апетити без активних бойових дій.

Можна, звичайно, запитувати, де тут інтереси України, де інтереси Польщі й де інтереси Європи. Але в тому й сутність нинішньої ситуації, що Дональда Трампа абсолютно не обходять ані інтереси України, ані інтереси Європи загалом – бо він переконаний, що ці інтереси ніяк не пов’язані з інтересами національної безпеки Сполучених Штатів.

А от інтереси безпеки США, на його думку, полягають у кращому порозумінні із Путіним та із китайським лідером Сі Цзіньпіном і, звичайно, у роз’єднанні цих двох стратегічних партнерів, які чомусь не поспішають роз’єднуватися на догоду мріям американського лідера.

І адміністрація готова пожертвувати інтересами європейців заради своїх нереалістичних очікувань – пожертвувати не лише на словах, але й у конкретній кількості військовослужбовців, які перебуватимуть у Європі, і у конкретних сумах, які вона готова виділяти на безпеку не лише України, але й своїх союзників по Північноатлантичному альянсу.

Якщо подивитися на ситуацію із ротацією з цього боку, те що відбувається виглядатиме зовсім не хаотичним – а цілком логічним.