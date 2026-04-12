Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію

Максим Бурич
glavcom.ua
Міхай Секе-Тот: Голосую за європейські цінності проти російського впливу
фото: Szőke-Tóth Mihály

В Угорщині тривають парламентські вибори, а головними опонентами є правляча партія Фідес та їх опоненти «Тиса»

Парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міхая Секе-Тота.

Свій вибір Міхай Секе-Тот пояснив глибоким розчаруванням у курсі чинного уряду. Політик наголосив, що його крок — це свідомий протест проти надмірного російського впливу на внутрішню та зовнішню політику Угорщини. Він підкреслив, що сьогодні країна потребує повернення до справжніх європейських цінностей, а не ізоляції в інтересах Москви.

«Рекомендую всім з добрим серцем: сьогодні, в день парламентських виборів, насолоджуйтесь своїм правом голосу! Голосую за європейські цінності проти російського впливу. Замість слабкої продуктивності влади та страху перед війною, який намагається прикрити це, я підтримую спільноту, яка означає Надію для нації, яка хоче будуватися та дає бачення майбутнього.

Почнемо з чистого листа!», – заявив Секе-Тот.

Нагадаємо, що згідно з останніми опитуваннями, опозиційна «Тиса» випереджає провладну партію на 7–9%.

Чинний прем'єр-міністр та очільник партії «Фідес» Віктор Орбан уже відвідав виборчу дільницю та віддав свій голос. Попри впевнену риторику попередніх років, цього разу атмосфера навколо його команди є напруженою.

Його головний опонент – Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», також уже проголосував. Мадяр, який стрімко увірвався в угорську політику, став уособленням прагнень до змін та європейського курсу країни.

Теги: вибори Угорщина

