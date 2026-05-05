Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Навіщо Путіну одноденне перемир'я та для чого все це Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путіну важливо, щоб парад відбувся
фото: kremlin.ru

Одноденне перемир’я Путіна: навіщо це Кремлю і що з цього Україні

Вперше за довгий час російський президент зателефонував американському колезі, здається, з однією-єдиною метою: створити можливості для безпечного проведення параду 9 травня.

Цей день вже давно став головною датою путінської ідеології – настільки головною, що перемога у Другій Світовій війні у сучасній Росії перетворилася на огидне «побєдобесіє».

Звісно, наруга над цією датою почалася ще в радянські часи, коли з історії війни викреслювали події та періоди, а солдатську правду підміняли мемуарами маршалів та політруків. Проте у часи Путіна, коли учасників війни практично й не залишилося, коли навіть «діти війни» наближаються до 90 років, з перемоги у Другій Світовій зробили зручний інструмент для виправдання агресії та злочинів чекістської держави.

Й тому Путіну так важливо, щоб парад відбувся. Адже що, окрім цього параду, обʼєднує сучасних росіян? Всі інші дати святкового календаря давно перетворилися на анахронізми. Навіть формально головне «національне свято» – День Росії – відзначають на знак ухвалення зʼїздом народних депутатів Російської Федерації декларації про суверенітет від… Радянського Союзу.

І, звичайно, ніхто у сучасній Росії, по самі вінця переповненій ностальгією по СРСР, не може пояснити, що ж вони там цього дня святкують.

Але із парадом на 9 травня цього року також якось не дуже виходить. Те, що українські дрони і ракети можуть долетіти до Москви, для Путіна є очевидним. Його параноїдальна зацикленість на власній безпеці також є добре відомою, згадаймо хоча б довгий білий стіл часів коронавірусу, за яким Путін приймав своїх гостей або ж тижні карантину, який змушені були проходити російські чиновники перш ніж зустрітися із переляканим пандемією президентом. І тому Путіну не хочеться стояти на трибуні і очікувати повідомлення про повітряну тривогу.

Парад і так вже значно скоротили. На ньому не буде військової техніки – і у Кремлі навіть не приховують, що побоюються можливих українських ударів. Не буде і курсантів військових академій і училищ, які традиційно були учасниками параду. Навіть не зрозуміло, чи буде сам Путін. Але йому дуже хотілося б продемонструвати, що парад відбудеться за будь-яких умов та за участі верховного головнокомандувача.

Минулого року Кремль організовував приїзд керівників країн Центральної Азії, фактично намагався перетворити їх на «живий щит» для Путіна. Цього року інформації про те, хто збирається до Москви, поки що не зʼявлялося. Єдиний політик з Євросоюзу, який висловив готовність прибути до Москви – премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Але поки що невідомо як він потрапить до російської столиці після того, як ціла низка країн вже повідомила, що відмовить його літаку у можливості скористатися своїм повітряним простором якщо словацький очільник збереться на парад. І до того ж чи бажає сам Путін розмовляти з Фіцо після того, як той провів теплу розмову із Зеленським і підкреслив, що не може бути жодної мирної угоди без України.

Залишається дзвінок до Трампа. Однак, і тут все не так просто. Американський президент не хоче й чути про російське сприяння у своїх перемовинах з Іраном і не може просто так запропонувати Україні не стріляти по Росії тоді, коли продовжуються регулярні смертельні російські атаки. Путін має запропонувати щось, що виглядало б як компроміс. Принаймні, як компроміс в очах Трампа.

Парадокс ситуації в тому, що Путін не бажає шукати компромісів. Він хоче просто безпечно провести парад – і 10 травня продовжити війну, вже не привʼязану до важливих для нього дат. Головне питання тут – навіщо все це Україні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: міністр путін парад президент суверенітет свято перемога Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня
Вчора, 21:04
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Путін та Трамп поговорили по телефону ввечері 29 квітня 2026 року
Дзвінок як акт визнання поразки: навіщо Путін звернувся до Трампа
1 травня, 16:15
Окрему увагу міністр Кулеба приділив темпам відбудови у столичному регіоні
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
29 квiтня, 12:05
Виділення Україні пакету у €90 мільярдів стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом
Зеленський пояснив, чому РФ посилила удари по Дніпру
26 квiтня, 15:58
Орбан продовжить свою роботу як голова «Фідес»
Орбан після провалу на виборах озвучив свої плани на майбутнє
25 квiтня, 19:59
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45
NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
9 квiтня, 04:15
Український президент і словацький прем'єр зустрілися у Єревані
Зеленський зустрівся з Фіцо: подробиці (відео)
Вчора, 14:21

Віталій Портников

Навіщо Путіну одноденне перемир'я та для чого все це Україні?
Навіщо Путіну одноденне перемир'я та для чого все це Україні?
Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику
Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Болгарія обрала Радева. Чому це не Орбан №2
Болгарія обрала Радева. Чому це не Орбан №2

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua