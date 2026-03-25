Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами

Згідно з соцопитуваннями, «Тиса» могла б забезпечити собі парламентську більшість у дві третини голосів

Угорська опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Як показали результати опитування Median, проведеного більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині, підтримки «Тиси», порівняно з минулим місяцем зросла – тоді відрив опозиційної партії від «Фідес» становив 20%.

Нове опитування показало, що 58% опитаних, які точно вирішили проголосувати, підтримають політсилу Мадяра, тоді як партію Орбана лише 35%.

Якщо результати опитування відобразили б реальні результати голосування 12 квітня, «Тиса» могла б забезпечити собі парламентську більшість у дві третини голосів. Згідно з опитуванням Median, проведеним між 17 і 20 березня, у розрізі всього населення, яке має право голосу, партію «Тиса» підтримали 46%, тоді як партію «Фідес» – 30%.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.