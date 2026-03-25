Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами
Напередодні виборів в Угорщині опозиційну «Тису» підтримують 58% опитаних виборців
Згідно з соцопитуваннями, «Тиса» могла б забезпечити собі парламентську більшість у дві третини голосів

Угорська опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Як показали результати опитування Median, проведеного більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині, підтримки «Тиси», порівняно з минулим місяцем зросла – тоді відрив опозиційної партії від «Фідес» становив 20%.

Нове опитування показало, що 58% опитаних, які точно вирішили проголосувати, підтримають політсилу Мадяра, тоді як партію Орбана лише 35%.

Якщо результати опитування відобразили б реальні результати голосування 12 квітня, «Тиса» могла б забезпечити собі парламентську більшість у дві третини голосів. Згідно з опитуванням Median, проведеним між 17 і 20 березня, у розрізі всього населення, яке має право голосу, партію «Тиса» підтримали 46%, тоді як партію «Фідес» – 30%.

Нагадаємо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.

Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами
Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами
Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід
Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід
Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані
Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
«Україні не потрібні Taurus»: Канцлер Німеччини зробив гучну заяву
«Україні не потрібні Taurus»: Канцлер Німеччини зробив гучну заяву
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо

