Опонент Орбана розтлумачив слова Венса: який сигнал отримала Угорщина

Попри підтримку Орбана, у словах віцепрезидента США побачили натяк на можливу зміну влади

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венс під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. Про це повідомляє «Главком».

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

«А іншими словами – США також «відпускають руку» Орбана. Уряд «Тиси» розглядатиме США як ключового партнера – і як союзника у межах НАТО, і як економічного партнера. Будемо раді вітати президента й віцепрезидента у Будапешті з нагоди 70-ї річниці Революції 1956 року», – заявив Мадяр.

Перед цим опозиційний політик закликав міжнародних партнерів не втручатися у парламентські вибори в Угорщині, натякаючи на візит американського віцепрезидента.

Візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

Додатково президент США Дональд Трамп дистанційно виступив на мітингу на підтримку Орбана, що ще більше підкреслило рівень політичної підтримки угорського лідера з боку Вашингтона напередодні виборів.