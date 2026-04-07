Опонент Орбана розтлумачив слова Венса: який сигнал отримала Угорщина

glavcom.ua
Єгор Голівець
Петер Мадяр прокоментував приїзд Венса
Попри підтримку Орбана, у словах віцепрезидента США побачили натяк на можливу зміну влади

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венс під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. Про це повідомляє «Главком».

скріншот: Péter Magyar/Facebook

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

«А іншими словами – США також «відпускають руку» Орбана. Уряд «Тиси» розглядатиме США як ключового партнера – і як союзника у межах НАТО, і як економічного партнера. Будемо раді вітати президента й віцепрезидента у Будапешті з нагоди 70-ї річниці Революції 1956 року», – заявив Мадяр.

Перед цим опозиційний політик закликав міжнародних партнерів не втручатися у парламентські вибори в Угорщині, натякаючи на візит американського віцепрезидента.

Візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

Додатково президент США Дональд Трамп дистанційно виступив на мітингу на підтримку Орбана, що ще більше підкреслило рівень політичної підтримки угорського лідера з боку Вашингтона напередодні виборів.

 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

