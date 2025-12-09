Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Meduza

Для росіян масштаб жертв ніколи не був вирішальним фактором

Я поки не бачу в російського керівництва бажання оголошувати масову мобілізацію. Вони сформували армію найманців і цим самим знизили ризик протестів. Ми часто дивуємося: чому суспільство не реагує на величезну кількість загиблих? Але для росіян масштаб жертв ніколи не був вирішальним фактором у сприйнятті реальності.

Це ситуація, яка разюче відрізняється від Другої світової війни чи війни в Афганістані. У тих випадках людей просто забирали до війська, не питаючи згоди. І тоді їхні родини запитували владу: чому ви їх туди послали?

Під час Другої світової таких питань було менше – адже захищали батьківщину, яка зазнала агресії. Але вже тоді виникали обурення щодо кількості жертв і того, як маршали вели війну, не шкодуючи солдатів. В Афганістані – все було інакше. Туди відправляли строковиків, 18–19-річних хлопців, які не хотіли там воювати. Найбільшим жахом тоді було потрапити в армію й поїхати в Афганістан. Було ухвалено рішення, що студенти не зможуть завершити навчання, а мають іти служити одразу після настання призовного віку. Ти закінчив перший чи другий курс – і вже в армії. Багатьом це зламало життя.

Зараз усе інакше – людям пропонують гроші за підписання контракту. Це, до речі, теж урок чеченської війни. Тоді, коли в Чечню направляли строковиків, це викликало масове невдоволення. Почалися протести, набрав ваги  Комітет солдатських матерів. У результаті вирішили: строковики не можуть служити в зоні бойових дій. У нинішній війні їх залучали лише в окремих випадках, наприклад, у Бєлгородській області, яка формально не є зоною бойових дій.

Коли людині платять, і вона добровільно підписує контракт – її загибель сприймається інакше. Це виглядає як ризикована, але добре оплачувана робота. Хтось захотів ці гроші й загинув, а хтось не захотів і залишився живий. Це сприймається як вибір – не як примус. Путін, мовляв, не змушував – він запропонував гроші.

Але якщо одного дня гроші закінчаться і почнеться відкрита мобілізація, суспільна реакція може бути зовсім іншою. Тоді війна стане справді «російською». Люди почнуть ставити питання: чотири роки війни – заради чого? Чому так і не змогли перемогти? Якщо потрібно мобілізувати, то, можливо, варто запитати у генералів і політиків, чому вони не впорались із цим раніше.

Це саме те, що зараз – між рядків – звучить у питаннях, які Дональд Трамп адресує Путіну: «Якщо ти не можеш вирішити це за чотири роки, то чого ти взагалі прагнеш?»

Якщо почнеться масова мобілізація, ці питання вийдуть на поверхню. Влада шукатиме обхідні механізми, щоб не виглядати як режим, що знову мобілізує людей. Адже досвід Афганістану, Чечні й часткової мобілізації 2022 року їх багато чому навчив. Тоді чоловіки навіть не стали чекати – одразу рвонули на кордони. Черги на виїзд із країни – це був потужний сигнал. Особливо на тлі слабкої економіки, коли країна не може дозволити собі втрату ще й активної робочої сили.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
3 грудня, 22:18
У Києві попрощалися із військовим Олександром Берменком, який загинув на Покровському напрямку
Київ попрощався із військовим та телепродюсером Олександром Берменком (фото)
2 грудня, 17:39
Росія прагне впхнути всі свої цілі так званої «СВО» у цей «мирний план»
Як Україну намагаються зробити розмінною картою у великій грі
21 листопада, 17:27
П’ятьох колаборантів звинуватили у незаконному вивезенні українських дітей до Росії
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
20 листопада, 14:23
На місцях працюють оперативні служби, дані про наслідки атаки уточнюються
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
17 листопада, 21:18
Облігації внутрішньої державної позики експерт вважає найбезпечнішою інвестицією
Експерт дав поради, куди можна інвестувати під час війни
12 листопада, 16:44
Правоохоронці називали підозрюваного збирачем «відкатів» з підрядників «Енергоатома»
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
12 листопада, 15:04
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19
Законодавчі зміни стосуються іноземців та осіб без громадянства, які воювали в армії РФ
Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн
10 листопада, 20:58

Віталій Портников

Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?
Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
Путін опинився у складному становищі
Путін опинився у складному становищі
Віталій Коротич. Страх бути викритим
Віталій Коротич. Страх бути викритим
Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією
Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua