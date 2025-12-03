Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України

Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне

Італія перша відкрито виступила із пропозицією призупинити надання додаткової зброї Україні в період обговорення перемир'я

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про рішення країни призупинити свою участь у програмі НАТО, що передбачає спільне придбання американського озброєння для поставок в Україну. Цей крок він пояснив пріоритетом мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне. Натомість, будуть потрібні інші речі, зокрема, гарантії безпеки», – прокоментував Таяні у Брюсселі в середу.

Журналісти зазначають, що це є найочевиднішим свідченням того, що уряд Джорджії Мелоні корегує свою стратегію щодо Києва. Такий зсув відбувається на тлі вичерпання виділених коштів та внутрішньої напруженості всередині правлячої коаліції. Попри те, що уряд Риму продовжує заявляти про підтримку Києва, він став першим в Європі, хто відкрито виступив із пропозицією призупинити надання додаткової зброї Україні в період обговорення перемир'я.

Заяви Таяні йдуть у розріз із позицією провідного європейського оборонного лобі – Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи. Напередодні Асоціація закликала континент продовжувати нарощувати оборонне виробництво, незважаючи на ймовірність перемир'я в Україні.

Сама Україна, тим часом, заявила про потребу в додатковому $1,2 млрд (€1 млрд) на постачання в рамках програми PURL, необхідних для захисту протягом зими. За словами генсекретаря НАТО Марка Рютте, до цієї програми залучені близько двох третин країн-членів Альянсу. Видання нагадує, що Італія, після деяких вагань, лише в жовтні висловила готовність приєднатися до цієї програми НАТО, яка дозволяє союзникам купувати американське озброєння для України.

Раніше повідомлялося, щоталійський уряд планує відкласти обговорення та ухвалення декрету, який дозволяє продовжити надання військової допомоги Україні протягом 2026 року.

За даними Reuters, ця ситуація виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки Києва. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні раніше обіцяла підтримувати Україну до завершення російського вторгнення. Водночас, її заступник, лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні, висловлює сумніви щодо необхідності продовження допомоги українським військовим.

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що Святий Престол прагне сприяти мирним переговорам у війні Росії проти України, підкресливши роль Італії як посередника та важливість залучення європейських країн.

У вівторок Лев XIV зазначив, що Європа має активно брати участь у розробці «мирного плану»для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.