Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн

Законодавчі зміни стосуються іноземців та осіб без громадянства, які воювали в армії РФ

РФ не видаватиме на вимогу інших країн іноземців, які уклали контракт із Міноборони

Іноземців, які уклали контракт з Міністерством оборони Росії для участі в бойових діях, не видаватимуть за запитами інших країн для кримінального переслідування та виконання вироку. Поправки схвалила урядова комісія з законопроєктної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що всього до розгляду в Держдумі готують три законопроєкти. Вони стосуються іноземців та осіб без громадянства, які проходять або проходили службу за контрактом, а також воювали у складі збройних сил та інших військових формувань Росії.

Згідно з поправками, таких осіб не можна піддавати адміністративному видворенню – натомість їм пропонується призначати штраф від 1 тис. до 50 тис. рублів або обов'язкові роботи на строк до 200 годин.

До закону про правове становище іноземців вноситься доповнення, згідно з яким ухвалені «після 24 лютого 2022 року» рішення про депортацію, реадмісію, закриття в'їзду, небажаність проживання, скорочення терміну тимчасового перебування та анулювання тимчасової посвідки на проживання «припиняють дію і не підлягають виконанню». Те саме стосується відмов у видачі або переоформленні патенту та дозволу на роботу або анулювання цих документів.

Депутата Держдуми РФ Олексій Курінний стверджує, що нові законодавчі зміни стануть «додатковим стимулом для іноземців, які воюють проти України».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в армії Росії у період мобілізації. Закон «Про внесення змін до інших законодавчих актів Російської Федерації» був прийнятий Державною думою 24 червня 2025 року та схвалений Радою Федерації 2 липня 2025 року.