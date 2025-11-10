Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн
Законодавчі зміни стосуються іноземців та осіб без громадянства, які воювали в армії РФ
скріншот з відео

РФ не видаватиме на вимогу інших країн іноземців, які уклали контракт із Міноборони

Іноземців, які уклали контракт з Міністерством оборони Росії для участі в бойових діях, не видаватимуть за запитами інших країн для кримінального переслідування та виконання вироку. Поправки схвалила урядова комісія з законопроєктної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що всього до розгляду в Держдумі готують три законопроєкти. Вони стосуються іноземців та осіб без громадянства, які проходять або проходили службу за контрактом, а також воювали у складі збройних сил та інших військових формувань Росії.

Згідно з поправками, таких осіб не можна піддавати адміністративному видворенню – натомість їм пропонується призначати штраф від 1 тис. до 50 тис. рублів або обов'язкові роботи на строк до 200 годин.

До закону про правове становище іноземців вноситься доповнення, згідно з яким ухвалені «після 24 лютого 2022 року» рішення про депортацію, реадмісію, закриття в'їзду, небажаність проживання, скорочення терміну тимчасового перебування та анулювання тимчасової посвідки на проживання «припиняють дію і не підлягають виконанню». Те саме стосується відмов у видачі або переоформленні патенту та дозволу на роботу або анулювання цих документів.

Депутата Держдуми РФ Олексій Курінний стверджує, що нові законодавчі зміни стануть «додатковим стимулом для іноземців, які воюють проти України».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в армії Росії у період мобілізації. Закон «Про внесення змін до інших законодавчих актів Російської Федерації» був прийнятий Державною думою 24 червня 2025 року та схвалений Радою Федерації 2 липня 2025 року.

Читайте також:

Теги: росія іноземці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час спілкування з журналістами більшість полонених називали війну «політикою»
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)
16 жовтня, 13:39
Валерій Залужний вважає, що Росія поступово вчиться та покращує свої можливості
Залужний зробив комплімент російській армії
21 жовтня, 13:31
Очільник Кремля Володимир Путін та президент Таджикистану Емомалі Рахмон
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
12 жовтня, 22:19
Фейкова команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
15 жовтня, 17:59
Янне Ахонен підтримав рішення FIS
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
23 жовтня, 12:19
Раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
25 жовтня, 15:53
Ексспікер Мороз: сигнал про війну я отримав ще у 2012 році
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
29 жовтня, 16:53
У Росії атаковано Саратівський НПЗ
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
3 листопада, 02:48
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
5 листопада, 01:52

Політика

Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн
Росія може заборонити видачу завербованих на війну іноземців за запитами інших країн
Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
Сирія зірвала два замахи ІДІЛ на нового президента країни – Reuters
Сирія зірвала два замахи ІДІЛ на нового президента країни – Reuters
Словаччина закрила справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29
Словаччина закрила справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua