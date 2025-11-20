Головна Країна Кримінал
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
П’ятьох колаборантів звинуватили у незаконному вивезенні українських дітей до Росії
фото: АрміяInform

СБУ заочно повідомила про підозру п’ятьом колаборантам, які у 2022 році організували депортацію українських дітей із Донеччини до Росії

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру «ексміністру ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, які організували незаконне вивезення вихованців трьох інтернатів Донеччини до РФ у лютому-березні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Служба безпеки задокументувала воєнні злочини «посадовців» окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Донеччини, які причетні до масової депортації українських дітей до Росії», – зазначили у повідомленні.

Мова про громадянина РФ Михайла Кушакова - так званого «ексміністра освіти і науки ДНР» і чотирьох його спільників:

  • Ігоря Лизова - керівника «адміністрації Амвросіївського району «ДНР»;
  • Оксану Плотницьку - директора захопленої «Амвросіївської школи-інтернат № 4»;
  • Лілію Білик (Доскіну) - заступницю директора захопленої «Амвросіївської школи-інтернат № 4»;
  • Ірину Шетелю - очільницю захопленої «Вуглегірської спеціальної школи-інтернат № 6».

Як зазначається, 19 лютого 2022 року фігуранти за завданням Кремля організували незаконне вивезення 223-х вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 та 11-х вихованців Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 27 до Курської області.

Того ж дня колаборанти депортували вже до Ростовської області РФ ще 130 українських дітей. Цього разу - вихованців захопленої «Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 6».

15 березня 2022 року вони депортували ще трьох вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 до Курської області РФ. В результаті дій представників держави-агресора 159 дітей із цих закладів були передані під опіку російських родин і досі проживають на території РФ.

Дії фігурантів справи порушують ст. 49 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення або депортацію осіб із окупованої території на територію держави-агресора.

Служба безпеки України заочно повідомила п’ятьом організаторам про підозру у вчиненні воєнних злочинів за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованих територіях, наразі тривають комплексні заходи для їхнього притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. У звіті британської розвідки, зазначається, що Росія призиває молодих українців до своєї армії одразу після досягнення ними 18-річного віку. 

