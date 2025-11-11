Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
фото: соціальні мережі

У Саратові пролунало щонайменше п'ять вибухів

У ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Як відомо, у ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. 

За словами військових, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок Елоу АВТ-6.

Нагадаємо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії. Також у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії.

До слова, у ніч на 3 листопада в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Теги: вибух росія завод пожежа

