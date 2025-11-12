Експерт дав поради, куди можна інвестувати під час війни

Однією зі сфер, куди бізнесмен не радить інвестувати під час війни, є нерухомість

Українці часто обирають для інвестицій облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Засновник та СЕО компанії IT-Enterprise Олег Щербатенко вважає цей варіант інвестицій найбезпечнішим. У своєму інтерв'ю для медіа delo.ua бізнесмен пояснив, чим саме державні облігації вигідні та поділився порадами щодо інвестицій під час війни, пише «Главком».

За словами Олега Щербатенко, ОВДП – це надійний спосіб інвестиції, адже держава може гарантувати стабільний дохід та безпеку зберігання коштів. Однак для більшого доходу варто звернути увагу на бізнес-облігації, інвестиції у компаніях.

«Українські виробники зброї та оборонної техніки дуже перспективні. Вони не просто створюють продукцію, а одразу використовують її в реальних умовах. І цим привертають увагу закордонних інвесторів. Є ще венчурні фонди. Вкладаєш гроші, а команда професіоналів інвестує їх у стартапи. Якщо проєкт «вистрелив» – отримуєш гарний прибуток. Це значно цікавіше і передбачуваніше, ніж крипта, як на мене, де ти нічого не контролюєш», – радить Олег Щербатенко. До того ж наразі відкриття депозитів – це неприбуткова інвестиція через малі відсотки, а зберіння коштів вдома не має ніякого сенсу.

Відкриття власного бізнесу Олег Щербатенко також вважає одним із найкращих інвестицій власних коштів попри всі ризики. Бізнесмен ставить цей варіант на перше місце, а державні облігації на друге. Під час війни питання отримання прибутку від бізнесу чи інвестицій суперечливе. Адже деякі проєкти можуть бути вигідними для країни, але мати негативні наслідки для інвесторів. «У такий час навіть у комерційній діяльності не можна оцінювати бізнесовою лінійкою. Якщо ж говорити про прикладні інвестиції, я не вважаю себе експертом. Мій вибір – розвивати власну справу, яка пов’язана з моїм інтересом до інновацій, технологій і науки», – зауважив експерт.

Олег Щербатенко не радить інвестувати в нерухомість та землю. Також він негативно відгукується про купівлю золота. Для нього це не найкращий варіант інвестиції. Попри свої поради, сам бізнесмен ніколи б не вклав свої кошти у криптовалюту, тому що цей ринок, за його словами, неконтрольований.

«Є приклади, коли люди заробляли на ній шалені гроші, але є й тисячі випадків, коли все втрачали за один день. І все тому, що курс залежить від безлічі факторів, на які ти як інвестор ніяк не можеш вплинути», – додав він.

