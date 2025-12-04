Головна Думки вголос Віталій Портников
Віталій Портников Журналіст

Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві

glavcom.ua
Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з Путіним
фото: Getty Images

Головна помилка Путіна

Як і слід було очікувати, «човникова дипломатія» Віткоффа і Кушнера призвела до їхнього публічного зганблення.

Замість того, щоб зустрітися із Зеленським у Європі і передати йому пропозиції Путіна – яких, звісно, просто немає – пара ділків відправилися до Вашингтона жалітися Трампу що їх обмакнули обличчям у г*мно. Сподіваюся, що хоча б путінське.

Відбулося це тому, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна, а Віткофф з його некомпетентністю і жадібністю йому допоміг помилитися. І обидва втягнули в цю безнадійну справу Кушнера, який звик з’являтися в момент успіху – і тут такий сімейний облом.

І це якраз дуже добре. Ось де головна помилка Путіна в цьому раунді – посміятися над сімʼєю Трампа і дати американському президенту можливість прокинутися.

Якщо, звісно, Трамп захоче скористуватися такою можливістю.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Стів Віткофф Джаред Кушнер Дональд Трамп путін переговори

