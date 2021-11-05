Молдова й досі страждає від російської окупації

Придністров'я – така ж відкрита рана на тілі Молдови, як Крим та Донбас – рани на тілі України

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Президенту Республики Молдова Майе Санду пришлось объяснять российскому изданию «Коммерсантъ», что ее присутствие на саммите «Крымской платформы» – «дополнительное подтверждение приверженности Республики Молдова принципу территориальной целостности» Украины.

«Наша позиция здесь не изменилось: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно» – отметила молдавский президент.

Вот в этом «взаимно», считаю, есть очень важный нюанс, который может ускользнуть прежде всего от российского читателя интервью госпожи Санду. «Взаимно» – это напоминание о том, что Молдова столкнулась с проблемой территориальной целостности на несколько десятилетий раньше, чем Украина – но конфликт тоже имеет корни в Кремле, при участии сначала советских, потом – российских войск.

Его первоначальной целью было удержать заявившую о своем суверенитете республику в составе Советского Союза – у тогдашнего председателя Верховного Совета СССР, одного из идеологов и союзников ГКЧП Анатолия Лукьянова был целый план «сдерживания» непокорных союзных республик, и Молдова была одной из первых.

Объявившей о своем фактическом отделении от Молдовы «Приднестровской ССР» отводилась, похоже, особая роль в государственном перевороте в Советском Союзе – ее руководители, тесно связанные с путчистами и КГБ СССР, безоговорочно поддержали ГКЧП, в то время как первый президент Молдовы Мирча Снегур и другие руководители страны были одними из немногих, кто высказал поддержку президенту России Борису Ельцину и защитникам московского Белого дома.

Поражением демократической России, уверен, будет тот факт, что после победы над путчистами Ельцин не только не помог восстановить территориальную целостность Молдовы, но содействовал сохранению сепаратистского очага в Приднестровье при поддержке российской армии, превратившейся после провозглашения независимости Молдовы в классический оккупационный контингент.

Де-юре «миротворцы», а де-факто – оккупанты обеспечивают существование коррумпированного анахроничного режима в Приднестровье по сей день. Уверен, что если они не ушли оттуда в эпоху имитировавшего демократическую политику Ельцина, то они уж точно не уйдут во времена Путина.

Именно поэтому Приднестровье – такая же открытая рана на теле Молдовы, как Крым и Донбасс – раны на теле Украины. Раны, которые оккупант старается сохранить гноящимися и кровоточащими, будто в этом и состоит особая цивилизационная миссия кремлевских обитателей, этих – говоря по-лермонтовски – современных «голубых мундиров» и «преданного» им народа.

И, конечно, поэтому для Молдовы поддерживать территориальную целостность Украины – это означает поддерживать и собственную территориальную целостность. И наоборот. Странно, что российские политики, продолжающиеся возмущаться из-за приезда президента Молдовы на саммит в Киеве, отказываются это понимать.

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Джерело: Крим.Реалії

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