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    Литва оцінила можливість приєднання Молдови до спільної з Україною та Польщею бригади

    Литовсько-польська-українська бригада &ndash; це багатонаціональний підрозділ збройних сил тьох країн - Литва оцінила можливість приєднання Молдови до спільної з Україною та Польщею бригади
    Литовсько-польська-українська бригада – це багатонаціональний підрозділ збройних сил тьох країн
    фото: armyinform

    Спільна бригада військових вимагає від кожної держави немалих ресурсів

    Формат україно-польсько-литовської бригади може бути розширений шляхом співпраці й з іншими країнами регіону, зокрема, і з Республікою Молдова. Про це у коментарі «Главкому» сказав міністр оборони Литовської Республіки Арвидас Анашаускас під час його візиту у Республіку Молдова.

    «Чи можливо розширити цей формат (литовсько-польсько-української бригади, – ред.)? Наприклад, включити в нього Молдову – напевно, можливо. Але від кожної держави це вимагає немалих ресурсів, особливо, коли йдеться про своїх офіцерів, яких треба делегувати у такі формати й це не завжди вдається», – сказав Анашаускас.

    При цьому він додав, що регіональні формати військової співпраці мають ставити за мету тренування військових країн-учасниць.

    Анашаускас пояснив, що попри більшою мірою «віртуальний формат» військового утворення, цей досвід надав можливості Україні тренувати своїх військових безпосередньо у співпраці із країнами НАТО.

    «Я думаю, що цей формат (литовсько-польсько-українська бригада, – ред.) дає можливість Україні навчити своїх офіцерів відповідно стандартів НАТО, бо сама мета цієї бригади – тренування. Ми, Литва та Польща, надаємо всю структуру, але сама бригада – це більшою мірою віртуальне утворення. Є штаб і ми запрошуємо українських військових, а також делегуємо своїх військових для спільної роботи», – додав він.

    Як відомо, литовсько-польська-українська бригада – це багатонаціональний підрозділ, який складається із підрозділів литовських, польських та українських Збройних сил.

    Угода щодо створення бригади була підписана ще 19 вересня 2014 року в місті Варшава, але остаточне формування бригади відбулося восени 2015 року. Командування Бригади розміщується в місті Любліні, Республіка Польща, в той час, як підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації, у своїх країнах.

    До слова, Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

    Теги: Польща міністр Міноборони Молдова військові навчання військові Литва Україна
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    Литва оцінила можливість приєднання Молдови до спільної з Україною та Польщею бригади