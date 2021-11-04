Литва оцінила можливість приєднання Молдови до спільної з Україною та Польщею бригади

Спільна бригада військових вимагає від кожної держави немалих ресурсів

Формат україно-польсько-литовської бригади може бути розширений шляхом співпраці й з іншими країнами регіону, зокрема, і з Республікою Молдова. Про це у коментарі «Главкому» сказав міністр оборони Литовської Республіки Арвидас Анашаускас під час його візиту у Республіку Молдова.

«Чи можливо розширити цей формат (литовсько-польсько-української бригади, – ред.)? Наприклад, включити в нього Молдову – напевно, можливо. Але від кожної держави це вимагає немалих ресурсів, особливо, коли йдеться про своїх офіцерів, яких треба делегувати у такі формати й це не завжди вдається», – сказав Анашаускас.

При цьому він додав, що регіональні формати військової співпраці мають ставити за мету тренування військових країн-учасниць.

Анашаускас пояснив, що попри більшою мірою «віртуальний формат» військового утворення, цей досвід надав можливості Україні тренувати своїх військових безпосередньо у співпраці із країнами НАТО.

«Я думаю, що цей формат (литовсько-польсько-українська бригада, – ред.) дає можливість Україні навчити своїх офіцерів відповідно стандартів НАТО, бо сама мета цієї бригади – тренування. Ми, Литва та Польща, надаємо всю структуру, але сама бригада – це більшою мірою віртуальне утворення. Є штаб і ми запрошуємо українських військових, а також делегуємо своїх військових для спільної роботи», – додав він.

Як відомо, литовсько-польська-українська бригада – це багатонаціональний підрозділ, який складається із підрозділів литовських, польських та українських Збройних сил.

Угода щодо створення бригади була підписана ще 19 вересня 2014 року в місті Варшава, але остаточне формування бригади відбулося восени 2015 року. Командування Бригади розміщується в місті Любліні, Республіка Польща, в той час, як підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації, у своїх країнах.

До слова, Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.