Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
фото: Getty Images

Мадяр ставить умови, від яких залежить євроінтеграція України

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще до вступу на посаду поставив умову: розблокування переговорів України з ЄС – в обмін на розширення прав українських громадян угорського походження. Агенція Bloomberg підтверджує – ці умови нагадують те, з чим виступав Орбан. І деякі вже поспішили сказати: ось і новий Орбан, тільки молодший.

Я б не поспішав.

Так, позиція схожа. Але є речі, які принципово відрізняють ситуацію. Орбан блокував Україну тому, що це було частиною його глобальної гри – з Путіним, з Трампом, з усім тим, що він вибудовував роками. Для Мадяра ситуація з угорською меншиною в Закарпатті – це демонстрація здатності вирішувати питання, які  не вирішував Орбан. Різниця принципова.

ФІДЕС вже характеризує конкурента у своїй пропаганді як людину, яка зраджує інтереси угорців за кордоном. Тобто будь-який крок, який виглядатиме як капітуляція перед Брюсселем або Києвом, одразу стане зброєю в руках опонентів. А Мадяру треба довести свою ефективність – показати, що конструктивний підхід дає більше результатів, ніж орбанівські скандали.

І тут найцікавіше. Те, що для Орбана було приводом – заблокувати все і знайти для цього вагомі аргументи – для Мадяра є причиною, тобто реальною метою. Він хоче вирішувати питання угорців у, а не використовувати їх.

Для України це означає: якщо дипломатія спрацює – проблема піде. Але якщо Зеленський спробує тиснути на Мадяра так само, як звик тиснути на партнерів по переговорах – нічого не вийде. Мадяр сам собі Зеленський.

Простіше кажучи – Зеленському доведеться дати Мадяру щось, що можна було б назвати компромісом. І тоді переговорний процес зрушить.

Але це ще не все. Є більша проблема, яку угорське питання лише ілюструє.

Для вступу до ЄС Україні потрібне порозуміння з сусідами. Без цього жодна євроінтеграція неможлива – навіть якщо ми успішно закриємо всі переговорні глави. І тут справа не тільки в Угорщині. Болгарія роками блокує перемовини Північної Македонії – через історію, через ідентичність. Якщо Україна не знайде формулу дипломатії, яка дозволяє вирішувати такі складні двосторонні питання, на нашу євроінтеграцію чекає та сама доля.

Тільки на відміну від Північної Македонії ми тоді опинимося не у «сірій зоні»￼.

Ми опинимося у зоні впливу Путіна.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: дипломатія євроінтеграція Петер Мадяр Угорщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua