Угорщина повідомила про відновлення постачання нафти через «Дружбу»

Наталія Порощук
За словами міністра, транзит нафти з території Білорусі у бік України відновили у середу
Сьогодні о 11:35 було відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба»

Після тривалої перерви відновлено транзит нафти до Угорщини, перші обсяги сировини можуть надійти вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у справах ЄС Угорщини Яноша Боки.

«Нам вдалося домогтися відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За наявною у нас інформацією, сьогодні о 11:35 було відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Білорусі в бік України», – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що за попередніми розрахунками, нафта може надійти на територію Угорщини вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку.

«З точки зору енергопостачання Угорщини надзвичайно важливо, щоб нафтопровід «Дружба» функціонував, і щоб наша країна могла реально скористатися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі через нього», – Янош Бока.

Також віцепрем'єр-міністр Словаччини Деніса Сакова повідомила, що Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід «Дружба».

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Зокрема, повідомлялося, що Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

До слова, 21 квітня очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба». 

