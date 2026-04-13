«Можливо, я радію ще більше, ніж ви». Прем'єр Польщі відреагував на перемогу Мадяра

Дональд Туск опублікував фрагмент розмови та заявив про «повернення Угорщини до Європи»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після оголошення результатів виборів в Угорщині публічно звернувся до лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра та привітав його з перемогою. Про це повідомляє «Главком».

April 13, 2026

У публікації він показав короткий фрагмент телефонної розмови з новим політичним лідером Угорщини. У відео Дональд Туск безпосередньо звертається до Петера Мадяра та емоційно реагує на результат голосування. «Петере? Я так радий! Можливо, навіть більш радий, ніж ви – думаю, ви про це знаєте», – каже Дональд Туск.

Окремо польський прем’єр додав текстову підводку до відео, у якій коротко прокоментував політичний результат виборів. «Вітаємо знову у Європі», – написав він.

Раніше Дональд Туск неодноразово критикував політику колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зокрема, польський політик звертав увагу на його контакти з Росією та заявляв, що угорське керівництво «давно вийшло з Європи», попри формальне членство країни в Європейському Союзі.

Водночас Віктор Орбан у своїх заявах відповідав на критику з боку Польщі та звинувачував Дональда Туска у залежності від зовнішнього впливу. За його словами, польським прем’єром нібито «керують з Берліна».

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини.