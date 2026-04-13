«Можливо, я радію ще більше, ніж ви». Прем'єр Польщі відреагував на перемогу Мадяра

Єгор Голівець
Туск зателефонував Мадяру після перемоги на виборах
Дональд Туск опублікував фрагмент розмови та заявив про «повернення Угорщини до Європи»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після оголошення результатів виборів в Угорщині публічно звернувся до лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра та привітав його з перемогою. Про це повідомляє «Главком».

У публікації він показав короткий фрагмент телефонної розмови з новим політичним лідером Угорщини. У відео Дональд Туск безпосередньо звертається до Петера Мадяра та емоційно реагує на результат голосування. «Петере? Я так радий! Можливо, навіть більш радий, ніж ви – думаю, ви про це знаєте», – каже Дональд Туск.

Окремо польський прем’єр додав текстову підводку до відео, у якій коротко прокоментував політичний результат виборів. «Вітаємо знову у Європі», – написав він.

Раніше Дональд Туск неодноразово критикував політику колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зокрема, польський політик звертав увагу на його контакти з Росією та заявляв, що угорське керівництво «давно вийшло з Європи», попри формальне членство країни в Європейському Союзі.

Водночас Віктор Орбан у своїх заявах відповідав на критику з боку Польщі та звинувачував Дональда Туска у залежності від зовнішнього впливу. За його словами, польським прем’єром нібито «керують з Берліна».

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини. 

