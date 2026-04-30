Угорський провідник відмовився приймати квиток «Укрзалізниці»: українка розповіла деталі

Інцидент з квитками «Укрзалізниці» відбувся у потязі, який прямував з Будапешту до Мукачева

У потязі угорського перевізника між провідником та пасажиркою з України сталося непорозуміння. Працівник залізниці відмовився приймати квиток українки, який вона придбала через сайт «Укрзалізниці». Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Тhreads.

Анастасія прямувала поїздом Будапешт Ньюгаті-Мукачево угорської залізничної компанії MÁV. Під час подорожі українка зіштовхнулася з проблемою із квитками. За її словами, коли провідник перевіряв квитки в пасажирів, її проїздний документ не підійшов. Зокрема, провідник не захотів приймати квиток та заявив, що це лише резерв місця. Тож провідник попросив пасажирку знову оплатити квиток.

«Будьте уважні. Сьогодні прямуючи потягом Будапешт Ньюгаті-Мукачево даний провідник mav не приймав квитки від УЗ і закликав наново сплачувати за місце, нібито це не квиток, а резерв місця», – розповіла авторка допису.

У коментарях дівчина додала, що якби була сама, то напевно дійсно сплатила двічі за квиток. Однак, з її слів вона не стала вдруге оплачувати своє місце у потязі.

У коментарях під дописом українки користувачі відреагували на її історію. За словами деяких коментаторів, подібні ситуації в угорських потягах не рідкість.

«Така практика мадяр у цьому потязі багато років. Вам ще пощастило, що обійшлося без штрафу. Про це був сюжет Алли Мазур на 1+1. Роздруковуйте квитки», – написав один із користувачів.

Інші ж користувачі не були здивовані згаданою ситуацією в потязі угорського перевізника:

  • «Я не раз їхала із цим провідником, постійно з ним якісь приколи».
  • «Це квиток на потяг. Навіть немає сенсу сперечатися з провідником, він вас розводить».
  • «Але ж указано прізвище, імʼя, номер вагона й місце, не прийдуть же всі на одне місце».
Водночас дехто з українців зауважив, що варто друкувати для подорожі два документи: квиток та резерв місця:

  • «Купувала місяць тому квитки через додаток MAV, ціна нижча, пересадок не було, з дитячими квитками також не виникло ніяких проблем. На кожного було по два паперових квитки – 1 на білет у потяг, два на резервацію місця».
  • «Наскільки я пам’ятаю, то потяг із Будапешту хіба не єдиний де дійсно треба друкувати квитки».
  • «Я звісно можу помилятись, але мені здається що коли я купляла квитки Чоп-Будапешт Келеті, то друкувала 2 папірці – один бронь місця, інший квиток».

Нагадаємо, український телеведучий Костянтин Грубич обурився тим, що у потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці. 

