Україна чотири роки тому знищила крейсер «Москва»: військові показали унікальні кадри (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб

Корабель зазнав серйозних пошкоджень, загорівся, а після спроб буксирування затонув 14 квітня
фото: скрин з відео

Удар було завдано ввечері 13 квітня 2022 року поблизу острова Зміїний, коли крейсер перебував за 90 км від українського узбережжя

Сьогодні, 13 квітня, виповнюється чотири роки з моменту однієї з найбільш знакових перемог України у великій війні – ураження флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера «Москва». Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив ефектні кадри знищення ворожого судна, інформує «Главком».

«Знищення флагманського крейсера Чорноморського Флоту Росії «Москва» українським флотом, якого «не існувало». Україна – єдина країна у світі, яка потопила ворожий ракетний крейсер під час війни. Пишаюсь нашими воїнами», – заявив командувач Олексій Неїжпапа. Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України оприлюднив унікальні кадри знищення ворожого судна.

Як це було: хронологія подій

Увечері 13 квітня 2022 року українські військові випустили дві ракети вітчизняного комплексу «Нептун» по ворожому кораблю, що перебував за 90 км від українського берега в районі острова Зміїний. Попри складні погодні умови та системи протиповітряної оборони на борту, обидві ракети влучили в ціль. На крейсері спалахнула масштабна пожежа, що призвела до детонації боєкомплекту. Вже наступного дня, 14 квітня, під час спроб буксирування до окупованого Севастополя, «Москва» пішла на дно.

Реакція Москви

Спочатку в Росії говорили, що на кораблі сталася пожежа через «детонацію боєзапасу» , а згодом – що він затонув під час шторму при буксируванні. Проте згодом російський суд офіційно визнав ураження ракетами.

Російська сторона визнала загибель лише 20 членів екіпажу та зникнення 8 осіб, хоча, за деякими даними, реальні втрати були значно вищими.

Нагадамо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру «Москва». Виявляється, США першими побачили наслідки удару України. 

«Главком» писав, що російська влада вперше, хоча й ненавмисно, відступила від своєї офіційної версії щодо загибелі флагмана Чорноморського флоту – крейсера «Москва». Протягом майже чотирьох років Кремль наполягав, що судно затонуло через побутову пожежу та детонацію боєприпасів у квітні 2022 року. Проте московський військовий суд опублікував заяву, яка прямо підтверджує: корабель був уражений двома ракетами.

Теги: війна росія Україна Москва корабель

25 березня, 15:52
