Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
Державне підприємство продовжує нарощувати бюджет на утримання штату
Компанія «Енергоатом» суттєво збільшила витрати на персонал

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за підсумками минулого року значно наростила видатки на виплати своїм співробітникам. Фонд оплати праці компанії зріс на понад 4,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

Повідомляється, що національна компанія «Енергоатом», за даними аналітичної системи YouControl, минулого року суттєво збільшила видатки на фонд оплати праці. 

Ключові цифри звіту

  • Загальний фонд: Витрати на оплату праці збільшилися з 17,4 млрд грн до 22 млрд грн.
  • Динаміка зростання: Показник зріс на 26,5% порівняно з попереднім звітним періодом.
  • Кількість персоналу: У компанії працює понад 25 тис. співробітників.

Згідно з аналізом фінансових показників, у середньому витрати на одного працівника зросли на 18 247 грн на місяць.

Якщо раніше витрати на персонал (що включають заробітну плату та супутні податкові нарахування) становили в середньому 52 969 грн на особу, то тепер цей показник сягнув 71 216 грн.

Раніше «Главком» також писав, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. На запит видання «Енергоатом» відповів, що на посаді тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн. 

У перші три місяці на новій посаді (вересень-листопад 2025 року) доходи Ковтонюка склали 849,1 тис. грн щомісячно. А з грудня дещо зросли – до 934 тис. грн.

Крім того, у січні 2026 року заробітки т.в.о голови «Енергоатома» вже досягнули 949 тис. грн.

Нагадаємо, 21 серпня 2025 року наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» задовольнила заяву в. о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. На цю посаду тимчасово призначено іншого фахівця – Павла Ковтонюка, який тоді працював генеральним директором Рівненської АЕС.

Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови

