Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мемуари Столтенберга. Ексглава НАТО був готовий віддати Росії країни Балтії: подробиці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єнс Столтенберг у своїй книзі написав, що говорив з Лавровим про виведення військ НАТО зі Східної Європи і «буферну зону» у країнах Балтії

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив сенсаційні деталі таємних переговорів із Кремлем, які велися напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Виявляється, Альянс розглядав можливість значних поступок агресору. Про це повідомляє латвійське видання Baltic Sentinel, аналізуючи нещодавно опубліковані мемуари політика, інформує «Главком».

У розділі книги «Війна: серпень 2021 – квітень 2023» Столтенберг пригадує зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим восени 2021 року.

Росія намагалася домовитися з НАТО

Столтенберг визнає, що запропонував Лаврову обговорити на засіданні Ради НАТО-Росія ідею Росії щодо створення буферної зони в прикордонних районах та виведення військ НАТО на їхні позиції до 1997 року, так як цього вимагав Путін. Наголошується, що він запропонував таку ідею розуміючи, що Польща та країни Балтії будуть проти.

«Можливо, готовність Столтенберга у 2021 році запропонувати Лаврову обговорення виведення сил НАТО зі східних регіонів також пояснюється тим фактом, що Сполучені Штати невдовзі після цього публічно оголосили, що вони також готові обговорити розподіл сил. Цей початковий крок, можливо, був узгоджений між Генеральним секретарем та американцями. У будь-якому разі, це був вкрай незручний епізод для країн Балтії», – йдеться у статті.

Розмови з естонськими дипломатами підтверджують, що Столтенберг справді намагався порушити це питання за спинами східних кордонів НАТО. Польща та країни Балтії категорично заперечували проти таких поступок.

Допомога Україні

У перші місяці повномасштабної агресії Єнс Столтенберг не підтримав прохань Зеленського. У книзі він з певною рішучістю описує, як твердо він сказав «ні» Зеленському в скрутну хвилину, коли український президент попросив НАТО про допомогу в протиповітряній обороні і закрити небо над Україною.

Мемуари Столтенберга підтверджують, що на Заході багато хто на початку війни припускав, що Київ швидко впаде. Однак, за словами Столтенберга, до 24 березня 2022 року лідерам НАТО, які зібралися в Брюсселі, вже було зрозуміло, що Росія не досягне швидкої перемоги.

Спогади про Трампа

Окрему частину мемуарів присвячено Дональду Трампу. Столтенберг підтверджує, що загроза виходу США з НАТО була цілком реальною, адже команда Трампа серйозно розглядала такий сценарій, який міг поставити під загрозу існування Альянсу за дуже короткий час.

Втім виникла парадоксальна ситуація: попри такі ризики, саме за президентства Трампа американська військова присутність у Європі посилилася, а країни-союзники почали активніше інвестувати у власну оборону.

Закважимо, Єнс Столтенберг завершив свою тривалу кар'єру на посаді генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2024 року. Після понад дев'яти років на цій посаді, він прийняв рішення не продовжувати свій мандат. Протягом свого терміну Столтенберг активно просував зміцнення колективної оборони альянсу, особливо в контексті війни Росії проти України. Його лідерство було вирішальним у реагуванні на виклики безпеки, включно з модернізацією сил НАТО та посиленням східного флангу.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не забувало про Україну, однак, якщо б на початку російського вторгнення в України було більше підтримки, то росіяни не зайшли б так далеко. За його словами, країни Північноатлантичного Альянсу бачили, що кремлівський правитель Путін стає дедалі агресивнішим, тому після незаконної анексії Криму зміцнили оборону. «Вперше після закінчення холодної війни ми розгорнули бойові війська на східному фланзі Альянсу. Тому ми аж ніяк не закривали очі», – додав колишній генсек.

До слова, Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією.

Теги: Єнс Столтенберг Сергій Лавров війна росія Україна Балтія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua