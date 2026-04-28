Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні

Варшава планує використовувати український фронт як полігон для тестування своїх перспективних оборонних розробок

Наші союзники хочуть використати український фронт бяк полігон для тестування своїх перспективних оборонних розробок. Так, Польща планує випробовувати власну військову техніку, зокрема безпілотники та системи протидії дронам. Про це, як пише PAP, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, інформує «Главком».

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща розглядає Україну як ключовий майданчик для перевірки своїх технологій, зокрема безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, досвід, здобутий у протистоянні з російськими системами перешкод та артилерією, є безцінним для модернізації польської армії.

«Це справжній показник того, що працює, а що ні», – наголосив заступник міністра оборони Польщі.

Що саме планують тестувати

Основними напрямками випробувань стануть:

Дрони та антидронні системи: Польща спільно з Україною запускає виробництво дронів, які будуть адаптовані до умов сучасної радіоелектронної боротьби.

Високотехнологічні ракети: Тестування нових компонентів для систем протиповітряної оборони та переносних ракетних комплексів.

Бронетехніка: Вдосконалення колісних бронетранспортерів та ремонт танків безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Ще один напрямок співробітництва – передача технологій. Томчик назвав компанію WB Electronics прикладом підприємства, яке вже співпрацює з Україною, проте наголосив на необхідності розширення такої взаємодії. Мета міністерства – виробити модель, що ґрунтується на взаємній вигоді та створенні загальної технологічної переваги за збереження пріоритету підтримки воюючого сусіда.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Україна та Польща підписали меморандум про створення спільних оборонних підприємств. Це передбачає не лише випробування, а й повний цикл виробництва боєприпасів та техніки на територіях обох країн, що забезпечить стабільність постачання для ЗСУ навіть у разі логістичних труднощів.

«Главком» писав, що Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу «шахед» і готується ввести його в експлуатацію. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.

До слова, Польща заявила про намір розширити експорт озброєння до країн ЄС, пропонуючи техніку, яку українські військові вже випробували у боях.