Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
фото з відкритих джерел

Варшава планує використовувати український фронт як полігон для тестування своїх перспективних оборонних розробок

Наші союзники хочуть використати український фронт бяк полігон для тестування своїх перспективних оборонних розробок. Так, Польща планує випробовувати власну військову техніку, зокрема безпілотники та системи протидії дронам. Про це, як пише PAP, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, інформує «Главком».

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща розглядає Україну як ключовий майданчик для перевірки своїх технологій, зокрема безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, досвід, здобутий у протистоянні з російськими системами перешкод та артилерією, є безцінним для модернізації польської армії.

«Це справжній показник того, що працює, а що ні», – наголосив заступник міністра оборони Польщі.

Що саме планують тестувати

Основними напрямками випробувань стануть:

  • Дрони та антидронні системи: Польща спільно з Україною запускає виробництво дронів, які будуть адаптовані до умов сучасної радіоелектронної боротьби.
  • Високотехнологічні ракети: Тестування нових компонентів для систем протиповітряної оборони та переносних ракетних комплексів.
  • Бронетехніка: Вдосконалення колісних бронетранспортерів та ремонт танків безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Ще один напрямок співробітництва – передача технологій. Томчик назвав компанію WB Electronics прикладом підприємства, яке вже співпрацює з Україною, проте наголосив на необхідності розширення такої взаємодії. Мета міністерства – виробити модель, що ґрунтується на взаємній вигоді та створенні загальної технологічної переваги за збереження пріоритету підтримки воюючого сусіда.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Україна та Польща підписали меморандум про створення спільних оборонних підприємств. Це передбачає не лише випробування, а й повний цикл виробництва боєприпасів та техніки на територіях обох країн, що забезпечить стабільність постачання для ЗСУ навіть у разі логістичних труднощів.

«Главком» писав, що Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу «шахед» і готується ввести його в експлуатацію. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.

До слова, Польща заявила про намір розширити експорт озброєння до країн ЄС, пропонуючи техніку, яку українські військові вже випробували у боях.

Теги: росія Польща Міноборони війна військова техніка Україна Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua