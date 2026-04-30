Головна Світ Політика
search button user button menu button

Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: YouTube

Чи стане Петер Мадяр новим головним болем для України на шляху до ЄС?

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умови для схвалення початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини, фактично дублюючи жорстку позицію свого попередника Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ультиматум Мадяра

Під час зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Костою Петер Мадяр дав зрозуміти, що не поспішатиме з розблокуванням євроінтеграційного шляху Києва. Його вимоги здебільшого повторюють список із 11 пунктів, представлений урядом Віктора Орбана у 2024 році. Йдеться про відновлення прав на освіту угорською мовою, а також адміністративні та культурні пільги для діаспори на Закарпатті.

«Настав час для України покласти край обмеженням, які діяли понад десять років», – заявив Мадяр, наголосивши, що етнічні угорці мають знову стати «рівноправними та шанованими громадянами України».

Розчарування в Брюсселі та Києві

Така непохитна позиція Мадяра стала несподіванкою для офіційних осіб у ЄС та Україні. Багато хто сподівався, що після відходу Орбана Будапешт змінить риторику і дасть поштовх вступу України до блоку, особливо у тих сферах, де Київ уже виконав усі необхідні критерії.

Попри те, що Мадяр обіцяє відновити верховенство права в самій Угорщині та повернути країну до європейського мейнстриму, він розділяє переконання, що Будапешт несе відповідальність за долю етнічних угорців у сусідніх державах. Наразі він прагне зустрічі з Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити ці питання напряму.

Нагадаємо, Угорщина тривалий час блокувала рух України до ЄС, використовуючи питання національних меншин як головний важіль впливу. Київ неодноразово заявляв про готовність до компромісів і вже вніс зміни до законодавства про освіту та мову, які позитивно оцінила Венеційська комісія, проте Будапешт продовжує наполягати на повному поверненні до норм, що діяли до 2017 року.

Раніше український президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Читайте також:

Теги: Закарпаття Угорщина Європейський Союз Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua