Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС

Чи стане Петер Мадяр новим головним болем для України на шляху до ЄС?

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умови для схвалення початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини, фактично дублюючи жорстку позицію свого попередника Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ультиматум Мадяра

Під час зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Костою Петер Мадяр дав зрозуміти, що не поспішатиме з розблокуванням євроінтеграційного шляху Києва. Його вимоги здебільшого повторюють список із 11 пунктів, представлений урядом Віктора Орбана у 2024 році. Йдеться про відновлення прав на освіту угорською мовою, а також адміністративні та культурні пільги для діаспори на Закарпатті.

«Настав час для України покласти край обмеженням, які діяли понад десять років», – заявив Мадяр, наголосивши, що етнічні угорці мають знову стати «рівноправними та шанованими громадянами України».

Розчарування в Брюсселі та Києві

Така непохитна позиція Мадяра стала несподіванкою для офіційних осіб у ЄС та Україні. Багато хто сподівався, що після відходу Орбана Будапешт змінить риторику і дасть поштовх вступу України до блоку, особливо у тих сферах, де Київ уже виконав усі необхідні критерії.

Попри те, що Мадяр обіцяє відновити верховенство права в самій Угорщині та повернути країну до європейського мейнстриму, він розділяє переконання, що Будапешт несе відповідальність за долю етнічних угорців у сусідніх державах. Наразі він прагне зустрічі з Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити ці питання напряму.

Нагадаємо, Угорщина тривалий час блокувала рух України до ЄС, використовуючи питання національних меншин як головний важіль впливу. Київ неодноразово заявляв про готовність до компромісів і вже вніс зміни до законодавства про освіту та мову, які позитивно оцінила Венеційська комісія, проте Будапешт продовжує наполягати на повному поверненні до норм, що діяли до 2017 року.

Раніше український президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.