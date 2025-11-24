У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці

За версією слідства чоловік сприяв злочинцям у вчиненні диверсії, зокрема вивчаючи місцевість та готуючи подальші диверсійні дії

Прокуратура у Польщі висунула обвинувачення громадянину України Володимиру Б. у пособництві вчинення диверсії на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада в інтересах російської розвідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на національну прокуратуру Польщі.

Зазначається, що за версією слідства чоловік сприяв злочинцям у вчиненні диверсії, зокрема вивчаючи місцевість та готуючи подальші диверсійні дії. У рамках розслідування актів саботажу проти залізничної інфраструктури прокурори разом із поліцейськими Центрального бюро розслідувань поліції отримали докази, які свідчать про те, що громадянин України Володимир Б. допомагав безпосереднім виконавцям актів саботажу проти залізничної інфраструктури 15-16 листопада 2025 року.

У рамках розслідування чоловіка було затримано співробітниками поліції 20 листопада 2025 року.

«22 листопада 2025 року прокурор висунув Володимиру Б. обвинувачення у діях від імені російської розвідки та сприянні безпосереднім виконавцям (Олександру К. та Євгенію І.) у вчиненні актів саботажу 15-16 листопада 2025 року в населених пунктах Міка та Голомб», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, пособництво полягало в логістичному сприянні підготовці та здійсненню диверсій на залізничній колії № 7 на сході Польщі.

Зазначається, що зібрані докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планованих диверсійних операцій (залізнична колія № 7 поблизу населених пунктів Міка та Голаб), що дозволило йому провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки, розміщення пристрою запису зображення та встановлення металевого елемента на рейках.

Після пред'явлення обвинувачень прокурор допитав Володимира Б. як підозрюваного. За клопотанням прокурора суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією прокуратури, тривають інтенсивні заходи щодо встановлення всіх інших осіб, які будь-яким чином брали участь у плануванні, організації або здійсненні вищезазначених диверсійних актів.

Провадження веде спеціальна група, визначена генпрокурором РП, до складу якої входять прокурори Мазовецького відділення Генпрокуратури та співробітники Агентства внутрішньої безпеки та Центрального бюро розслідувань поліції.

Раніше повідомлялося, що спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України Євгеній Степанович Іванов та Олександр Кононов. Після теракту вони втекли з Польщі до Білорусі. Головним у групі був 41-річний Іванов, який раніше проживав у Харківській області. На початку 2024 року його завербував офіцер ГРУ Юрій Сизов. Іванов мав здійснити теракт на львівському заводі дронів, однак план провалився й чоловік втік до Росії. Його заочно засудили до 15 років ув’язнення. Українська розвідка попередила й інші теракти, які намагався організувати Сизов, зокрема, підрив кількох торгових центрів і популярного кафе в Києві.