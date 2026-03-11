Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Сучасну війну створюють у Києві – Іран це лише підтвердив

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Світ заплатив мільйони за урок, який Україна вивчає п’ятий рік

Війна з Іраном продемонструвала істину, яку завжди розуміють уже після того, як починається боротьба: воєнні дії – завжди практика, а не теорія. Сполучені Штати розробили план повітряної атаки й знищення військового потенціалу Ісламської Республіки, але у перші дні війни витратили мільйони доларів на боротьбу з іранськими «шахедами» – тими самими шахедами, з якими українці «познайомилися» у перші місяці війни Росії проти України і які продовжують тероризувати нашу країну вже п’ятий рік.

І, до речі, тоді, у 2022 році, я писав, що іранці постачають безпілотники росіянам не просто так і навіть не заради грошей. Україна виявилася для Ірану справжнім полігоном для відпрацювання майбутніх війн на Близькому Сході. Іранці допомагали своєму союзнику у Кремлі — і водночас вчилися самі.

І ось ці нові війни почалися – і виявилося, що противники Ірану до них не змогли підготуватися і потрапили не тільки у безпекову, але й у фінансову пастку. Саме звернення до України із проханням допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками — непоганий доказ цього.

Чотири роки російсько-української війни – важливий досвід для обох армій. І можна сказати, що сьогодні сучасну війну відпрацьовують і у Москві, і у Києві. Тільки от Росія грає за іншу команду. Вона допомагає Ірану і Північній Кореї, проводить спільні військові навчання з Китаєм і зацікавлена у дестабілізації Європи. Росіяни будуть допомагати іранцям бити по американських цілях, а не пояснювати американським військовим, як захиститися від ворожих атак.

Так що у цивілізованого світу на сьогоднішній день є тільки досвід української армії – і це безцінний досвід. Бо українська армія ці чотири роки не просто вчилася сучасній війні і створювала сучасну війну. Вона ще й відпрацьовувала досвід протистояння меншого противника більшому — тобто саме українці можуть зрозуміти тактику дій Ірану. І саме українці можуть пояснити, як від Ірану захищатися і як примусити його режим відмовитися від агресивних дій по відношенню до сусідів – дій, які вже зараз дестабілізують світову економіку і можуть швидко призвести до непередбаченого колапсу.

Так, війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести до багатьох ризиків для України. Це і зростання нафтових цін, що може дати Путіну можливість поповнити російський бюджет новими нафтодоларами. І можливий дефіцит протиракет – якщо збивати ракетами з «Patriot» дрони, цей дефіцит буде відчутним уже найближчими тижнями. І не забуваймо, скільки країн зараз будуть «полювати» за протиракетами.

Але разом із цим стає очевидною необхідність спільних дій для протистояння авторитарним режимам. Можна, звісно, не помічати справжніх намірів Росії – але це все одно, що не помічати слона в кімнаті. Рано чи пізно адміністрації президента Трампа доведеться просто погодитися із простим висновком: без українського досвіду неможливо добитися безпеки американських військових об’єктів на Близькому Сході (і не тільки) і взагалі усвідомити логіку сучасної війни.

А це означає необхідність допомогти Україні відбитися від російської агресії, а не плекати небезпечні ілюзії щодо порозуміння з Путіним.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Вчора, 17:17
Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
9 березня, 10:41
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
5 березня, 14:13
Ядерні об'єкти Ірану атаковано
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території
2 березня, 11:58
Підтверджено знищення пускової установки С-400
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
25 лютого, 13:17
Енергопідтримка дає змогу компенсувати додаткові витрати на забезпечення електроенергії
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
21 лютого, 13:48
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
20 лютого, 13:42
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
11 лютого, 15:24

Віталій Портников

Сучасну війну створюють у Києві – Іран це лише підтвердив
Сучасну війну створюють у Києві – Іран це лише підтвердив
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
«Коли завершиться російсько-українська війна?». Чи існує відповідь на це питання
«Коли завершиться російсько-українська війна?». Чи існує відповідь на це питання
Як зупинити Путіна
Як зупинити Путіна
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
Шанс Кароля Навроцького
Шанс Кароля Навроцького

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua