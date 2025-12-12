У Польщі прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю. Затримано понад 130 мігрантів (фото, відео)

У Польщі виявили четвертий тунель біля кордону з Білоруссю

Серед затриманих мігрантів виявили громадян різних держав

У Польщі виявили ще один тунель біля кордону з Білоруссю, через який пройшли 180 нелегальних мігрантів, 130 із них затримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Прикордонної служби Польщі.

Речник прикордонної служби підполковникк Анджей Юзьвяк повідомив, що цей тунель знайшли 11 грудня. «Вчора співробітники Прикордонної служби виявили ще один тунель, виритий під польсько-білоруським кордоном поблизу Наревки в Підляському воєводстві. Мігранти використовували цю конструкцію для нелегального перетину кордону. Було затримано понад 130 іноземців, пошуки решти осіб тривають», – йдеться у повідомленні служби.

Знайдений тунель у Польщі простягається на десятки метрів під технічною дорогою фото: strazgraniczna.pl

Прикордонники повідомили, що знайдений тунель простягається на десятки метрів під технічною дорогою. Його висота сягає близько 1,5 м. Вхід у тунель розташований у лісі за 50 м від кордону Польщі з Білоруссю. А його вихід знайшли за 10 м від бар'єру з польського боку.

Через тунель до Польщі пройшли 180 іноземців, 130 осіб вже затримано поліцією фото: strazgraniczna.pl

Всього через цей тунель до Польщі пройшли 180 іноземців та нелегально перетнули кордон, 130 осіб вже затримано поліцією. За даними прикордонної служби Польщі, серед затриманих мігрантів є громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладешу.

Крім іноземців, прикордонники затримали водіїв, які мали забрати нелегальних мігрантів. Ними виявилися 69-річний мешканець Малопольського воєводства та 49-річний громадянин Литви.

Прикордонники затримали водіїв, які мали зустріти нелегальних мігрантів фото: strazgraniczna.pl

Зазначається, що це вже четвертий тунель, який виявила прикордонна служба Польщі за цей рік, саме під кордоном Польщі з Білоруссю.

Нагадаємо, що 8 грудня ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу. Тепер Польща не зобов'язана приймати мігрантів. Польща не буде приймати частину мігрантів, які зазнають найбільшого міграційного тиску, або ж платити фінансові внески. Цього рішення Польща намагалася досягти давно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало російського вченого і представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за проведення незаконних археологічних досліджень у тимчасово окупованому Криму. Ім'я затриманого не називається, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Бутягіна – завідувача відділу стародавньої археології російського державного Ермітажу.