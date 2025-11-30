Головна Країна Суспільство
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
Карта України без Криму в етері польського каналу TVN
Карту України показали у розважальному шоу The Floor

Польський комерційний телеканал TVN під час розважальної програми The Floor показав карту України без Криму. Як інформує «Главком», на інцидент звернуло увагу «Суспільне Крим».

Епізод програми The Floor на сайті польського телеканалу опублікували 11 листопада. За умовами розважального шоу, 100 учасників стоять на світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Гравці змагаються у парах, переможець дуелі-вікторини забирає собі територію опонента. Виграє той, хто захопить всі 100 квадратів.

Один із раундів шоу – змагання у галузі географії. Учасникам демонструють на екрані мапи різних країн, а ті мають вгадати назву держави. Коли на екрані з’явилась мапа України, окупований Росією Крим був зафарбований помаранчевим кольором, на відміну від решти країни, яка була виділена червоним.

«У категорії «Сусіди на карті» на екрані з'являються контури країн, і єдиними підказками є сусідні держави. Ви повинні діяти швидко, впевнено та без жодних вагань. Одне можна сказати напевно: рефлекси, пам'ять та географічна уява тут є ключовими», – ідеться в описі до відео.

В Україні цей інцидент поки що не коментували. Польський телеканал також не пояснив, чому зобразив Україну без Криму.

TVN – польський загальнонаціональний комерційний телеканал, що розпочав мовлення 3 жовтня 1997 року. TVN мовить цілодобово та є одним з найрейтинговіших телеканалів у Польщі. Компанія TVN Group, яка володіє телеканалом, з квітня 2022 року є частиною медіахолдингу Warner Bros. Discovery. TVN доступний через цифрове наземне телебачення, а також у супутникових та кабельних операторів Польщі. Телеканал має міжнародну версію TVN International (TVNi).

Раніше Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. 

Також під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація виявила, що в одній із презентацій Крим та місто Севастополь неправильно позначили як частину Росії. 

Теги: телебачення Севастополь Україна Крим Польща

