Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку

Міністри ЄС схвалили жорсткіші правила імміграції та депортації

На зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн Європейського Союзу, що відбулася в Брюсселі, було схвалено пакет заходів, які значно посилюють правила імміграції до блоку. Нові норми дозволять спростити депортацію іноземців та прискорити відмову тим, хто звертається за притулком. Як пише «Главком», про це повідомляється на офіційній сторінці Європейського Союзу.

Ухвалені заходи мають на меті зменшити тиск на системи прийому біженців у країнах ЄС та боротися зі «зловживанням системою».

Країни ЄС зможуть розглядати заяви на отримання притулку прямо на кордоні у прискореному порядку. У разі відмови заявники просто не будуть допущені на територію країни.

Державам-членам буде простіше розміщувати іммігрантів, які не мають права перебувати в ЄС, у «центрах повернення» (центрах утримання), а потім оперативно їх депортувати.

Буде створено список «безпечних країн», звернення громадян яких за притулком будуть відхилятися за замовчуванням. Досягнуто домовленості про створення центрів для обробки заяв на притулок за межами Європейського Союзу.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер назвав ухвалене рішення «поворотним пунктом у реформі європейської системи щодо іммігрантів та біженців».

За його словами, нові правила дозволять ефективніше працювати зі зверненнями, знизять тиск на системи прийому біженців та «направлять однозначний сигнал: Європа не потерпить зловживання своєю системою».

Обговорення нових правил міграційної політики тривало з 2020 року. Після того, як Єврокомісія представила проєкт нових норм на початку поточного року, міністри юстиції та внутрішніх справ остаточно погодили та уточнили їх.

Очікується, що нові правила набудуть чинності у червні 2026 року. Раніше ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу. Тепер Польща не зобов'язана приймати мігрантів.