Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
фото з відкритих джерел

Польща відвантажила понад 107 тис. тонн картоплі за кордон

Польща встановила рекорд експорту картоплі у 2025 році, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн продукції. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки. Про це повідомляє FreshPlaza.

З січня по серпень 2025 року Польща відправила на зовнішні ринки 107,54 тис. тонн картоплі.

Найбільші покупці:

  • Україна – 57,11 тис. т;
  • Румунія – 11,9 тис. т;
  • Молдова – 9,92 тис. т;
  • Білорусь – 6,52 тис. т;
  • Німеччина – 5,63 тис. т;
  • Італія – 5,01 тис. т;
  • Словаччина – 2,78 тис. т;
  • Латвія – 2,4 тис. т;
  • Іспанія – 1,25 тис. т;
  • Велика Британія – 820 т.

Експортна виручка за цей період склала 151,99 млн злотих (30,4 млн євро), що значно перевищує минулорічні показники (110,04 млн злотих або 22,0 млн євро). Майже половину доходів забезпечив український ринок – 73,94 млн злотих (14,8 млн євро).

Водночас імпорт картоплі до Польщі перевищує експорт: за вісім місяців завезено 171,69 тис. тонн на суму близько 55,2 млн євро, основним постачальником була Німеччина.

Нагадаємо, що в Україні триває зниження ціни на картоплю. Цьогоріч на зниження ціни на картоплю впливає великий врожай, у порівнянні з минулим. Однак така тенденція вигідна для українських споживачів через привабливу ціну. 

Проте взимку 2025–2026 року експерти прогнозують різке подорожчання картоплі до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат.

