У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)

Українець відмовився від допомоги поліції, проте правоохоронці знайшли нападників

У польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція. Свідком цього інциденту став член міської ради Познані Анджей Прендке, який розповів, що сталося того дня. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.

За словами Анджея Прендке, коли чоловіки у громадському транспорті почули від українця українську мову, вони сказали йому, аби той «залишив їхніх жінок». Після цього вони повалили українця на землю та почали бити його ногами. Жінка, яка була разом із ним, намагалася допомогти, однак також постраждала.

Відомо, що інші пасажири теж не стояли осторонь та намагалися зупинити нападників. Проте чоловіки казали їм, що «вони повинні бути на їхньому боці, бо вони роблять це для них».

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że…rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu „zostawić nasze kobiety” a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB — Andrzej Prendke (@A_Prendke) — Andrzej Prendke (@A_Prendke) December 11, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Після того як чоловіки відпустили українця, він покинув трамвай зі своєю партнеркою та сказав: «Я вас усіх уб’ю». Анджей Прендке запропонував парі поїхати з ним до поліції та допомогти зі збором свідків. Але вони відмовилися від цього.

«На жаль, такі речі досі трапляються, і це жахливо – про це потрібно пам’ятати. Нуль толерантності до цих двох ідіотів», – сказав Анджей Прендке. Згодом з'ясувалося, що поліція все ж таки знайшла кривдників попри відсутність заяви. Затриманими виявилися двоє 27-річних чоловіків. Нині вони перебувають під вартою, їм загрожує 5 років позбавлення волі.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Польщі чоловік з нацистськими жестами та погрозами напав на українську продавчиню. Конфлікт виник через нібито неякісне м'ясо, яке 15 хвилин перед цим придбала його дружина. Чоловік кричав на продавчиню, звинувачуючи її в тому, що вона «хотіла отруїти його дітей».

Згодом польська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у погрозах продавчині з України та публічній пропаганді нацизму. Підозрюваного віддали під нагляд поліції, видавши заборону наближатися до потерпілої, а також заборону заходити до магазину, де стався інцидент. Поліція не повідомляє, чим чоловік пояснив свої дії.