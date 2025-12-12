Головна Думки вголос Олексій Копитько
Олексій Копитько Експерт та блогер

Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна

Олександр Бутягін
фото з відкритих джерел

Переполох у Росії та еміграції: чому справа Бутягіна – лише початок

У Росії та серед представників російської еміграції неабиякий переполох через арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна. Який, нагадаю, не тільки має офіційно висунуту в Україні підозру у скоєнні злочинів, але й двічі (!) офіційно піддавався санкціям (актуальні діють до 2035 р.).

Тимчасовий повірений Росії у Польщі, який відвідав заарештованого, взагалі заявив: Бутягін «був у курсі того, що українська влада вживає якісь недружні дії щодо нього». І при цьому всьому вирушив у турне Європою з лекціями. Що тут додати?

11 грудня багато ЗМІ і Telegram-каналів чомусь написали, що Бутягін опинився у Польщі «випадково», «проїздом». Не випадково і не проїздом. 4 грудня у нього була запланована лекція у Варшаві, як раніше у Празі, Амстердамі і пізніше у Белграді. Він їхав свідомо, будучи повністю впевненим у своїй безкарності. Правда, зараз організатори лекції почали підчищати сліди. Бо якось незручно вийшло...

Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна фото 1

Що ж це виходить?! – вигукують тепер люди зі світлими і не дуже російськими обличчями. «Під загрозою арешту опиняться будь-які вчені, які працювали у Криму після 2014 року?». Так, саме так. І не тільки вчені. Все залежить від контексту дій і завданої шкоди.

Якщо у Криму 11 років побоюються працювати системні російські компанії (бо прекрасно усвідомлюють злочинний характер російського контролю над Кримом), то з чого раптом персонажі, тим більше – фінансовані з російського бюджету, дивуються?

«Будь-який громадянин Росії, який побував у Криму після 2014 року, жертвував на допомогу армії або на гуманітарні цілі, висловлювався на підтримку СВО або проти України, та просто будь-хто – може бути заарештований в Євросоюзі та інших недружніх країнах?!». Ну, не будь-який, але оскаженілі пособники війни точно повинні забути про виїзд до цивілізованих країн.
Цікаво, а як ви хотіли? Що мене прямо вразило – це заява Ермітажу.

Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна фото 2

По-перше, Ермітаж робить вигляд, що не знав про плани Бутягіна. Мовляв, поїхав чоловік у відпустку, не вийшов вчасно на роботу. Може, запив?

По-друге, Ермітаж підтверджує, що всі поїздки Бутягіна до Криму оформлялися наказами та офіційними відрядженнями – це явка з повинною, черговий доказ того, що Ермітаж свідомо підтримує окупаційний режим.

Скарги частини російської еміграції, що «наука поза політикою, а Бутягін – позитивний персонаж» – це якесь позамежне лицемірство. Я вам більше скажу. Окремо взятий «нашмальчик», який вирушив вбивати українців, цілком може бути непоганою людиною, хорошим батьком і чоловіком, турботливим сином. І може навіть не зовсім хотіти на війну. Від цього він не перестає бути вбивцею і гвинтиком російської військової машини.

Путін і його камарилья поставили людей перед вибором. Частина росіян свідомо вибрала підтримати Путіна діями. Поїздка на окуповану територію України в якості представника офіційної російської структури – це відкрита підтримка Кремля. Для цього навіть є термін – «нормалізація окупації». За це рано чи пізно настануть наслідки. Щоб вони не настали, необхідне дійсне каяття до того, як.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
