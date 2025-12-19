Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті

Навроцький та Зеленський домовилися про співпрацю

Президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн. Про це повідомляє «Главком».

За словами Навроцького, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

«26 запитів Інституту національної пам'яті, які були передані українській стороні, повинні бути розглянуті згідно з нашим партнерством і з нашими відносинами», – зазначив Навроцький.

Він додав, що на польському та українському інститутах національної пам’яті лежить «велика відповідальність». Відтак він висловив сподівання, що ці питання будуть вирішені, адже вони «важливі для поляків».

Зеленський, своєю чергою, підтвердив, що Україна шанує історичну пам’ять Польщі, а також очікує взаємної поваги до своєї.

«Очікуємо працювати разом, щоб зв’язки між Україною та Польщею давали силу, щоб давали розвиток наших народів. Кожна із жертв заслуговує на належне християнське вшанування», – наголосив український президент.

Зеленський також акцентував, що Україна буде підтримувати трек роботи інститутів національної пам’яті двох країн.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.