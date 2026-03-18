Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Світ проспав епоху дронів – Україна ні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua з використанням ШІ

Ігноруючи Україну, світ готується програти свою війну

Політики і експерти продовжують сперечатися між собою про те, наскільки важливою може бути роль України у війні, яку за допомогою безпілотників Іран провадить проти американських баз на Близькому Сході, країн Перської затоки та Ізраїлю. Скажімо, Володимир Зеленський розповідає про прохання щодо допомоги і присутність українських спеціалістів, а Дональд Трамп не менш енергійно спростовує важливість і доцільність української допомоги. Але, щоб не говорили президенти, навіть американські дрони, які задіяні в зоні конфлікту, випробовувалися саме на українському фронті.

Те, що ми вступаємо в нову епоху, було ясно ще в перші місяці великої війни, коли українці на тлі масштабного російського наступу з метою окупації більшої частини території країни і заміни української влади співали пісні про «Байрактар». Згодом сам характер застосування БПЛА змінився саме тому, що Іран почав поставляти Росії дешеві безпілотники нового типу. Дивовижно, що тоді ані у Вашингтоні, ані у Єрусалимі не вистачило далекоглядності і стратегічного мислення, щоб усвідомити, що іранці вирішили поставляти свої безпілотники Кремлю не просто так і не з любові до Путіна або грошей, а тому що потребували полігону і готувалися до великої війни на Близькому Сході. І не могли не усвідомлювати, що Іран небагато що може протиставити американській військовій міці, крім війни на економічне виснаження багатого нафтою і газом регіону. І ось ми рівно на цьому етапі. Етапі, який мав би примусити всіх нас зробити висновки.

Питання не в тому, скільки в українському арсеналі безпілотників, здатних протистояти іранським ударам, а в тому, що саме українська армія за останні роки навчилася боротьбі з БПЛА так, як жодній іншій армії не вдалося б – бо саме українці виявилися у епіцентрі нової війни. Зараз такий досвід отримують американці та їхні союзники, але це – тільки початок великих конфліктів. Тому для цивілізованого світу досвід українських військових дійсно є безцінним – звісно, якщо цей цивілізований світ хоче вижити, а не потонути у безкінечних війнах на виснаження, які будуть йому навʼязувати авторитарні режими. Адже світ з його економічними взаємозвʼязками і делікатною інфраструктурою став достатньо крихким і вразливим навіть для невеликого безпілотного апарату. 

Звісно, нові війни і конфлікти – а їх за нашого життя буде ще чимало – призведуть до нових технологічних революцій і, можливо, вже нові армії й народи будуть вчитися непростому мистецтву виживання у сторіччі перманентних катастроф і помилок. Проте на сьогоднішній день, у «епоху дронів», піонерами протистояння і виживання стали саме українці – і жодному політику, навіть якщо він американський президент, не вдасться спростувати цю очевидну істину. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua