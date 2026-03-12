Головна Київ Новини
search button user button menu button

Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва вважає, що «Київавтодор» займається нетиповою діяльністю – саджає дерева
фото: Київська міська рада

Під прицілом аудиторів – комунальна корпорація «Київавтодор»

Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». Як повідомляє «Главком», інформація про це прозвучала під час публічного річного звіту голови ДАСУ Алли Басалаєвої.

За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

Як свідчить аналітика Dozorro TI Ukraine, у 2021 році на ремонти доріг Києва було спрямовано 5,8 млрд грн, у 2022-му – лише 561 млн грн. Уже у 2023 році місто повернулося до масштабніших робіт – договори уклали майже на 4,9 млрд грн, а у 2024 році – на 5,2 млрд грн. У 2025 році витрати на ремонти зросли ще більше й сягнули 7,4 млрд грн, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень. 

«Збільшення видатків на капітальний ремонт комунальних доріг бачимо з початку повномасштабного вторгнення. Це нехарактерна ситуація для України; її здебільшого демонструють спроможні тергромади, а також «Київавтодор». Зараз поки зарано говорити про результати аудиту, але вже є багато питань до якості ремонту доріг у столиці. Яскравий приклад – це міст на Нивках… Надзвичайно великий обсяг фінансування (у Києві – «Главком»), який, на нашу думку, частково неефективно, а у деяких моментах незаконно використовується на ремонт доріг», – наголосив директор департаменту контролю у сфері будівництва Держаудитслужби Роман Бохін.

Алла Басалаєва зауважила, що «Київавтодор», окрім ремонту доріг, на її думку, займається нетиповою діяльністю – саджає дерева.

Голова Держаудитслужби додала: цього року відомство завершило великий аудит Міністерства розвитку громад та територій України. Це міністерство отримало рекомендації аудиторів щодо зміни підходів, у тому числі плануванні поточного ремонту та витрат на утримання доріг.

Як повідомляв «Главком», шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами.

Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу.

Як відомо, протягом  23 березня - 1 липня 2026 року триватиме аудит «Укрзалізниці». Фахівці Держаудитслужби перевірять розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.

Читайте також:

Теги: дороги війна гроші ремонт Київавтодор Держаудитслужба Алла Басалаєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, Іран і Кремль: сценарій великої геополітичної розв’язки
Як закінчити дві війни одразу? Відповідь – на поверхні
1 березня, 20:52
Наше найнагальніше прохання до союзників – допомогти захистити ті частини енергосистеми, які ще залишаються в строю, зазначив Тімченко
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
17 лютого, 16:02
У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення
Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго
27 лютого, 12:14
Венс заявив, що США хочуть змусити керівництво Ірану змінити мислення
Венс заявив, що США хочуть змусити керівництво Ірану змінити мислення
3 березня, 05:17
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
9 березня, 04:59
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
8 березня, 20:52
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
10 березня, 20:01
Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн
10 березня, 16:44
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Які обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow: перелік від Міноборони
Вчора, 17:16

Новини

У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua