Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
фото: Reuters

Європейські розвідки скептично оцінюють шанси на мир у 2026 році

Попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що отримало відповіді на умовах анонімності від керівників п'яти європейських розвідувальних служб. Керівники розвідок зазначають, що Дональд Трамп прагне укласти «потужну» угоду до червня 2026 року, щоб отримати політичні бали перед проміжними виборами до Конгресу. Проте європейські спецслужби називають цей процес «театром переговорів».

Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які не мають професійного дипломатичного досвіду, вважають, що Путін готовий до компромісу.

Позиція Європи зосереджена на тому, що Росія не змінила своїх цілей. Її пріоритет – нейтралізація України та усунення президента Володимира Зеленського.

Москва вимагає повного виходу українських сил із Донецької області (включно з 20%, які вона не контролює). Розвідники вважають, що це лише початок.

«Росія не прагне мирної угоди. Вона прагне своїх стратегічних цілей, і ті не змінилися», – прогнозує один з керівників розвідки.

Європейські служби занепокоєні тим, що Росія намагається розділити переговори на два треки. Перший – формальний військовий, другий – неформальний економічний.

За даними української розвідки, російський посланець Кирило Дмитрієв запропонував американській стороні угоди про економічну співпрацю на суму до $12 трлн.

Думки розвідників щодо стійкості Росії дещо розійшлися, проте загальний тренд негативний для Москви. Російська економіка зросла лише на 1% минулого року і перебуває на межі рецесії. Процентна ставка центробанку РФ на рівні 15,5% робить запозичення тягарем для бізнесу. Фонд національного добробуту РФ зменшився більш ніж вдвічі з 2022 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні», – наголосив Мерц.

За словами Мерца, «розум і гуманітарні аргументи не переконають Путіна». Він наголосив, що тому метою європейських зусиль є «щоб російська держава не могла продовжувати війну військовими засобами і не могла її фінансувати економічно».

Теги: переговори Україна війна росія розвідка

