Енергетична криза в Затоці: Бахрейн слідом за Катаром оголосив форс-мажор

Через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході, тепер з Бахрейну

Державна енергетична група Бахрейну Bapco оголосила форс-мажор у своїй діяльності після атаки на її нафтопереробний комплекс

Державна нафтова компанія Бахрейну Bapco Energies офіційно оголосила про стан форс-мажору. Рішення було прийняте після масованої ракетної атаки з боку Ірану, що призвела до значних пошкоджень ключових об'єктів енергетичної мережі країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що через критичні пошкодження інфраструктури компанія не може гарантувати виконання зобов'язань з експорту нафтопродуктів та обслуговування внутрішнього ринку.

Водночас компанія заявила, що потреби внутрішнього ринку повністю забезпечені завдяки завчасно підготовленим планам безперервності постачання.

Раніше влада Бахрейну повідомила, що щонайменше 32 особи отримали поранення, четверо з них – серйозні, внаслідок ударів іранських безпілотників по місту Сітра, розташованому приблизно за шість кілометрів від промислової зони.

Наразі там тривають рятувальні роботи, а військові оцінюють масштаби пошкоджень для відновлення роботи терміналів.

Офіційні представники Бахрейну назвали атаку «прямим актом агресії проти економічної безпеки регіону» і закликали міжнародну спільноту до негайного втручання.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Ключовою темою стало посилення безпекової співпраці на тлі дестабілізації Близького Сходу іранськими дронами та ракетами. Зеленський наголосив, що Україна та Бахрейн стикаються з ідентичними загрозами – іранським озброєнням, яке дестабілізує як Східну Європу, так і Близький Схід.

Президент також повідомив, що вони говорили, як можна працювати в цьому напрямку, та домовилися, що наші команди будуть у контакті.