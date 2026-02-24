Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
На Слов’янському напрямку за останню добу наші оборонці відбили шість спроб окупантів
фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямках ворог посилює тиск у напрямку населених пунктів Липівка та Никифорівка

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Закітного та Платонівки. Також російські окупаційні війська посилили тиск на позиції українських захисників у напрямку населених пунктів Липівка та Никифорівка. Про це повідомляє управління військ «Схід», інформує «Главком». 

Повідомляється, що окупанти відмовилися від великих колон техніки, натомість намагаються «просочуватися» малими піхотними групами крізь лісосмуги, щоб зайти в тил нашим підрозділам.

«Росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

«За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ», – додають воїни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.

Читайте також:

Теги: війна втрати росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
21 лютого, 10:59
Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, бо не хоче завдати шкоди національній єдності під час війни
Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським
18 лютого, 13:22
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
18 лютого, 13:12
Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
14 лютого, 16:31
Москва просуває ідею запуску поїздів через окуповану Абхазію
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
13 лютого, 11:22
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
10 лютого, 22:21
З вересня 2023 року Олег Ляшко перебуває у війську
Ляшко з фронту виграв справу у НАЗК (документ)
1 лютого, 14:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 619 танків
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
31 сiчня, 07:36
Кая Каллас заявила про ризики відмивання грошей у РФ
Росія потрапила до чорного списку ЄС через ризики відмивання грошей – Каллас
29 сiчня, 20:33

Кримінал

У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини
СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини
Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт (фото)
Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт (фото)
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua