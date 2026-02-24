Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ

На Слов’янському напрямку за останню добу наші оборонці відбили шість спроб окупантів

На Краматорському напрямках ворог посилює тиск у напрямку населених пунктів Липівка та Никифорівка

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Закітного та Платонівки. Також російські окупаційні війська посилили тиск на позиції українських захисників у напрямку населених пунктів Липівка та Никифорівка. Про це повідомляє управління військ «Схід», інформує «Главком».

Повідомляється, що окупанти відмовилися від великих колон техніки, натомість намагаються «просочуватися» малими піхотними групами крізь лісосмуги, щоб зайти в тил нашим підрозділам.

«Росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

«За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ», – додають воїни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.